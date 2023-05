Por Ucrania, crece la tensión entre Rusia y Estados Unidos

El vicecanciller Sergey Ryabkov advirtió que Rusia y los Estados Unidos están al borde de un conflicto armado abierto por Ucrania, pero Moscú está tratando de prevenirlo. Ryabkov aseguró que su país conocía que Kiev estaba operando bajo instrucciones de Washington cuando atacó blancos en Rusia, incluyendo el ataque con drones sobre el Kremlin, agregando que tanto Ucrania y Estados Unidos son ridículos al negar su implicación en el incidente.

Al indicar el creciente riesgo de escalada en los últimos meses, apuntó que los Estados Unidos siguen utilizando a Ucrania como un instrumento para preparar y llevar a cabo acciones descaradas y peligrosas de provocación.

Moscú aclaró en términos pacientes y serenos a Washington que una escalada superior es inaceptable, destacó Ryabkov, quien añadió que es necesario que ambas partes tengan contacto, según un cable de la agencia de noticias Xinhua.

El jueves, Rusia reiteró su acusación contra los Estados Unidos al que cree está detrás de lo que considera un ataque con drones contra el Kremlin destinado a matar a su presidente, Vladimir Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró en una rueda de prensa que Washington debería ser consciente de que Rusia sabe que está seleccionando los objetivos y que Ucrania se está limitando a ejecutar los planes estadounidenses. El funcionario no aportó ninguna prueba en apoyo de la afirmación de la implicación estadounidense.

En tanto, Estados Unidos rechazó las acusaciones. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, expresó: "Puedo asegurarles que no hubo participación de Estados Unidos en esto. No estuvimos implicados en lo que fuera. No tuvimos nada que ver con esto", respondió Kirby en una entrevista con MSNBC.



GRUPO WAGNER EXIGE

MÁS EQUIPAMIENTO

Yevgeny Prigozhin, líder del ejército privado del Grupo Wagner de Rusia, aseguró este viernes en un anuncio repentino y dramático que sus fuerzas se retirarían de la ciudad ucraniana de Bakhmut que trataron en vano de capturar desde el verano pasado. .

Prigozhin anunció que se retirarían el 10 de mayo, poniendo fin a su participación en la batalla más larga y sangrienta de la guerra, debido a las grandes pérdidas y al suministro inadecuado de municiones y solicitó a los jefes de defensa que insertaran tropas del ejército regular en su lugar.

"Declaro en nombre de los combatientes de Wagner, en nombre del comando de Wagner, que el 10 de mayo de 2023 estamos obligados a transferir posiciones en el asentamiento de Bakhmut a unidades del Ministerio de Defensa y retirar los restos de Wagner a campamentos logísticos. para lamer nuestras heridas", escribió Prigozhin en un comunicado.

En tono dramático, el líder del mencionado grupo agregó: "Estoy sacando las unidades de Wagner de Bakhmut porque, en ausencia de municiones, están condenadas a perecer sin sentido".

Bakhmut, una ciudad de 70.000 habitantes antes del comienzo de la guerra, adquirió una gran importancia simbólica para ambos bandos debido a la gran intensidad y duración de los combates allí.

Wagner encabezó el intento de Rusia por capturarla y Prigozhin aseguró hace tres semanas que sus hombres controlaban más del 80% de la ciudad. Pero los defensores ucranianos resistieron y Prigozhin desahogó una ira cada vez mayor por lo que describe como falta de apoyo por parte del sistema de defensa ruso, de acuerdo con la crónica de la agencia de noticias Reuters.

No estaba claro si su última declaración podría tomarse al pie de la letra, ya que con frecuencia publicó comentarios impulsivos en el pasado; incluso la semana pasada retiró una declaración que dijo haber hecho como una "broma".

Más temprano este viernes apareció en un video rodeado de docenas de cadáveres que dijo que eran combatientes de Wagner, y se le mostró gritando e insultando al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov.

"Tenemos un 70% de escasez de municiones. ¡Shoigu! ¡Gerasimov! ¿Dónde está la maldita munición?", gritó a la cámara. Su diatriba contenía un torrente de improperios que fueron emitidos por su servicio de prensa.

El anuncio se produce en un momento clave de la guerra, cuando se espera que Ucrania lance una contraofensiva largamente esperada de manera inminente.

Fue el segundo acontecimiento dramático en el espacio de tres días, después de que Moscú acusara a Ucrania de disparar drones contra el Kremlin en las primeras horas del miércoles en un intento de matar al presidente Vladimir Putin. Kiev lo negó y Estados Unidos desestimó las afirmaciones del Kremlin de que estaba detrás del incidente como "mentiras".

El Kremlin se negó a comentar sobre la declaración de Prigozhin, citando el hecho de que estaba relacionada con el curso de su "operación militar especial" en Ucrania.

La declaración escrita -dirigida al jefe del Estado Mayor General, al Ministerio de Defensa y a Putin como comandante supremo- estuvo acompañada de un video de Prigozhin en el que aparecía con el equipo de combate completo frente a decenas de sus combatientes, con un rifle automático colgando de su hombro.

"Debido a la falta de municiones, nuestras pérdidas aumentan exponencialmente todos los días. Mis muchachos no sufrirán pérdidas inútiles e injustificadas en Bakhmut sin municiones. Si, debido a tus mezquinos celos, no quieres darle al pueblo ruso la victoria de tomar Bakhmut, ese es tu problema", expresó Prigozhin en el video.

Prigozhin aclaró que le estaba pidiendo a Gerasimov que reemplazara las unidades de Wagner en Bakhmut con tropas regulares y que especificara cuándo sucedería esto.