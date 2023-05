Presa por extorsionar con amenazas de muerte mediante cartas anónimas

Una mujer de 43 años que es investigada por haber intentado cometer una extorsión mediante cartas manuscritas en Ceres (departamento San Cristóbal), quedó en prisión preventiva.

Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

La fiscal Hemilce Fissore está a cargo de la investigación y solicitó que la imputada, cuyas iniciales son DNNF, transite el proceso judicial privada de su libertad. El juez resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso que la cautelar se cumpla de forma domiciliaria por cuestiones humanitarias. (Ver “Morigeración”).



LOS HECHOS

La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló que “el jueves y el viernes de la semana pasada, la investigada dirigió dos misivas intimidatorias a otra mujer”, y aclaró que “eran anónimas y estaban escritas de puño y letra”.

“En las cartas, la imputada solicitó la entrega de dinero bajo amenazas de muerte hacia la víctima, su hijo y su esposo”, expuso Fissore. “Además, instruyó a la destinataria acerca de cómo y dónde debía debía dejar el [dinero en] efectivo requerido”, especificó.

“La extorsión finalmente no se concretó por circunstancias ajenas a la voluntad de la mujer investigada”, remarcó la fiscal.

En relación a la investigación, se valoró que el MPA trabajó de manera conjunta con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Ceres.



MORIGERACIÓN

Fissore informó que “el juez consideró acreditada la posibilidad de que la mujer investigada haya cometido los hechos endilgados, lo cual no fue cuestionado por la Defensa”.

A su vez, señaló que “el magistrado sostuvo que estaba vigente el peligro de entorpecimiento probatorio y contempló que la imputada posee un antecedente condenatorio, por lo que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo”.

“El juez optó por imponer la modalidad domiciliaria a raíz de que la mujer de iniciales DNNF padece una enfermedad oncológica”, explicó la fiscal.

Asimismo, precisó que “la morigeración de la prisión preventiva fue resuelta bajo determinadas condiciones”. Según mencionó, “la imputada tendrá que someterse al cuidado de un guardador y no podrá comunicarse a través de ningún medio con la víctima y testigos del delito”.

En tal sentido, el control de la medida estará a cargo de la Comisaría Segunda de Ceres.



CALIFICACIÓN

PENAL

A la mujer de 43 años se le endilgó la autoría de una tentativa de extorsión.