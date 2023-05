"Podemos tener un candidato a intendente", adelantó Mondino

Encabezado por el concejal Ceferino Mondino, y ante un buen número de presentes, anoche quedó formalmente inaugurada la sede del PRO Rafaela en la esquina de avenida Brasil y Ciudad de Esperanza, que contó con la presencia de lujo del ex canciller Jorge Faurie como invitado especial. Se trata de un espacio en el que se desarrollará la campaña a nivel local y departamental, pero principalmente se promoverá la figura del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en su carácter de precandidato a presidente de la Nación.

Entre las autoridades más importantes que participaron de la presentación, podemos mencionar a Gisela Scaglia, vicepresidente del PRO, al intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, concejales y presidentes comunales de distintas localidades del departamento Castellanos y de la zona, entre otros invitados.

Mondino fue quien dio el puntapié inicial de la conferencia de prensa, al afirmar que "simplemente quiero poner en valor algo que se dice mucho, pero se hace poco, que es el trabajo en equipo. Cuando hay trabajo en equipo se pueden lograr muchas cosas. Sobre todo en el ámbito de la política se dice mucho que vamos a trabajar en equipo, pero la diferencia de los que trabajan en equipo es que después consiguen resultados y los que quedan en palabras se desvanecen. Este trabajo en equipo de hace mucho tiempo hace que hoy podamos inaugurar nuestra casa, y hace que tengamos el gusto de tener esta noche a Jorge, uno de los dirigentes más prestigiosos que tenemos en el PRO en argentino, quién sería nuestro padrino".

Posteriormente, el concejal destacó que "esta casa es del PRO del departamento Castellano, no solamente de Rafaela. Esto lo venimos pensando y laburando hace mucho tiempo y además del significado de casa que es acogernos, crecer, educarnos, esto tiene un significado mayor porque es la que nos va a abrazar a todos. Rafaela va a tener que entender que tiene que tener una mirada regional. Porque Rafaela es el camino que conducen todas las localidades pequeñas y ciudades de nuestra región, todas vienen para acá. Y Rafaela podría resolver muchos más problemas que tenemos hoy si tendría verdaderamente esa apertura, no el título Rafaela Metropolitana que es el título nada más. Si en los hechos lo llevaríamos adelante, Rafaela podría lograr muchas más cosas y muchos más proyectos que por escala nunca los va a poder hacer. Y eso lo tenemos que entender porque Rafaela, si la sumamos al departamento Castellano, son dos Rafaela. Entonces esa es la clave del desarrollo que tenemos que entender y tiene que ser una línea de gobierno de la ciudad de Rafaela. Por eso nos parece sumamente importante este cambio de paradigma que vamos a llevar adelante de las líneas de gestión de la ciudad de Rafaela. Y les digo a todos que lo hagamos con la firme convicción, porque estoy seguro y convencido que somos más, somos muchos más la gente que queremos hacer bien las cosas. Entonces, lo que nos falta es organizarnos, armar equipos de trabajo, empezar a militar esa idea y empezar a hablar. Porque el kirchnerismo habla y no nos deja hablar. Y nosotros somos, en Rafaela, una oposición tibia, no nos animamos a hablar. Y eso creo que es el motivo y el puntapié inicial que va a ser el gran cambio que vamos a tener en Rafaela y en el departamento".



PENSANDO EN LAS ELECCIONES

Con respecto al momento electoral, donde se ha ingresado en una etapa de definiciones, y dentro de Juntos por el Cambio, Mondino adelantó, a nivel local, que "nosotros hemos tenido una reunión con el equipo, con el candidato natural que es Leo Viotti y su equipo de trabajo del radicalismo. Lo que notamos es que no hay una apertura, armar una lista de consenso, una única lista, algo que por lo cual nosotros y en particular bregué mucho porque creo que es lo que la ciudadanía quiere, armar una lista de consenso, evitar las internas a nivel local. Pero no notamos esa apertura y si con el transcurso de los días esta situación no cambia, el PRO va a tener su lista con candidato a intendente y con su lista de candidatos a concejales, siempre dentro de Juntos por el Cambio. El radicalismo va a tener una propuesta radical, por decirlo de alguna manera, y nosotros vamos a presentar nuestra propuesta 100% amarilla, por decirlo de alguna manera, con una tendencia que nos diferencia, que es darle a la ciudadanía las dos opciones de votar o un proyecto o el otro y después nos alinearemos con el ganador".



LA VISION DE FAURIE

Mientras tanto, Faurie, en su discurso, destacó dos aspectos muy valiosos, entre otros temas. "Uno es el trabajo de equipo, donde acá tenemos gente comprometida y trabajando juntos y unidos, que es la única posibilidad que tenemos en el PRO y en JxC. Y en segundo lugar hay que destacar esta casa, que es la casa de Perón. La casa siempre es el lugar donde nos refugiamos, el lugar donde encontramos los que nos quieren y a los que les pedimos apoyo. Creo que Rafaela tiene un enorme papel a nivel provincial. Soy santafecino y siempre Rafaela, aún cuando era muy, era una referencia. Y Rafaela no ha defraudado, tiene productividad, tiene gente capaz, somos los nietos, los bisnietos, o son de los inmigrantes. Trabajemos porque eso es parte de lo que es bueno sobre la Argentina. Rafaela puede exportar y la grandeza de Argentina va a depender de la exportación. Hoy no hay un banco, estos pibes han rifado el país como nunca, y para volver a crecer necesitamos guita, para tener guita necesitamos divisas, para tener divisas hay que exportar porque los bancos nos dijeron que se acabó, Entonces, seamos responsables, trabajemos, pongamos las mejores ideas y hagámoslo en equipo. Y una vez que se definan, iremos todos detrás de la candidatura para lograr la unidad en la ciudad, en la provincia y en la Nación. Eso nos va a permitir ser gobierno".