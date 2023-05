“Tenemos muy claro lo que queremos para Santa Fe”, dijo Carolina Losada

En medio de una intermitente lluvia, la actual senadora de la UCR Carolina Losada y el diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO a nivel nacional Federico Angelini, llegaron ayer después del mediodía a Rafaela para presentarse como flamantes precandidatos a gobernadora y vicegobernador por el frente "Unidos para Cambiar Santa Fe". El concejal Leonardo Viotti, quien este año buscará convertirse en intendente de Rafaela por el mismo espacio, fue el anfitrión del encuentro realizado en el local de Casa Marga en calle San Martín.

"Estamos listos para asumir el desafío de gobernar la ciudad y la Provincia", expresó el edil en la apertura de la conferencia de prensa que brindaron mientras afuera estaban Germán Bottero, Alejandra Sagardoy, Miguel Destéfanis y el ex senador Raúl Stradella entre otros. “La verdad es una dupla que nos enorgullece dentro de este gran frente que es “Unidos para Cambiar Santa Fe” para todo lo que se viene, un gran desafío a nivel provincial y para nosotros también en Rafaela”, completó Viotti.

“Quiero agradecerles y contarles que somos la primera fórmula que está constituida y eso tiene que ver con que venimos trabajando desde el 2021”, afirmó Losada en el centro de la escena. Al ser preguntada sobre su postulación y el gran desafío que ello implica teniendo en cuenta su breve experiencia en la política, la candidata respondió: “Tengo la decisión, y creo que no tiene que ver con la experiencia en gestión, porque si fuera por eso podríamos decir que (Omar) Perotti es un buen gobernador, pero resulta que es el peor de los últimos tiempos. Fue varias veces intendente, fue diputado nacional, y mirá donde nos dejaron los que tenían tanta experiencia, en el peor lugar. Creo que es un tema de liderazgo, de decisión política y de transparencia. Hoy la crisis que hay en cuanto a la política no tiene que ver con que los políticos sepan o no, sino con la representación. Eso es lo que tenemos que hacer, representar al pueblo. Nunca me he distanciado de lo que es recorrer, hablando, mirando y escuchando de forma directa a la gente".

Contundente, Losada expresó que "lo que tiene que hacer un gobernador es liderar un equipo, cada uno de los que estén en las diferentes carteras van a ser los mejores o los que más sepan, y yo lo que voy a tener que hacer es liderarlos con mucho coraje, mucha decisión política y con sentido común".

El diputado Angelini sumó: “Es muy importante dar respuestas. Nosotros confiamos de que estamos a la altura de las circunstancias y nos sentimos muy identificados con el liderazgo que tiene Carolina. Ella ha tenido una gran capacidad para liderar”.

Sobre si su decisión de último momento a ser candidata se debió a la posibilidad de integrar la fórmula presidencial, Losada respondió con un rotundo “no”. “No tiene que ver con eso, de hecho yo rechacé la posibilidad porque quise venir a ser candidata a gobernadora en mi provincia, y no es repentina tampoco. Yo preferí la provincia, yo siento que necesita gente diferente, que sea transparente, que no tenga nada en sus espaldas para arrepentirse o avergonzarse. Me parece que hoy es el momento de tener gente sana en la política, ya nos han mentido muchísimo, estamos hartos de la mentira y yo creo que gran parte de los genios de la gestión son los responsables de que estemos hoy en este lugar", indicó.

"Nosotros tenemos crisis de todo, el tema inseguridad es lo más importante porque de eso depende nuestra vida. Hasta ahora no han tenido decisión política ni coraje para afrontar las cosas porque todos sabemos lo que hay que hacer en Santa Fe para que las cosas cambien, el tema es quien se anima a hacerlo y quién puede hacerlo. A veces si tenés compromisos con los narcotraficantes no podes seguramente. Yo lo que te puedo asegurar es que en mi gobierno no va a haber nadie que tenga ningún grado de compromiso con la trama narcocriminal, porque no podemos permitir que el lobo venga vestido de cordero y a querer cuidarnos a nosotros. Todos sabemos quién es quién en Santa Fe. Todos sabemos el pasado de todo el mundo y me parece que tenemos que tener memoria", aseveró desafiante.

De todos modos, admitió que "vamos a necesitar el apoyo de toda la sociedad, porque lo que viene es difícil. Lo que ha dejado es un desastre, lo que deja Perotti con la situación de inseguridad es espantoso, se habla de nosotros a nivel internacional”.

Sobre cuál sería su plan de seguridad, Losada respondió: “Lo primero que tenemos que hacer es invertir, justamente lo que no ha hecho este gobierno. Se han dejado presupuestos sin gastar, mientras tanto hay patrulleros sin nafta, sin cubiertas, de chalecos antibalas, de armas. Hay falta de entrenamiento a la policía. Yo creo que la policía tiene que estar entrenada, empoderada con mejores sueldos, con entrenamiento constante, que el personal jerárquico esté metido en la comisaría, que haya tecnología aplicada e inteligencia criminal en los lugares donde más ha penetrado el narcotráfico y las bandas delictivas”.

¿Y por qué no se hizo antes?, se le preguntó, a lo cual Losada respondió: “Preguntáselo a Perotti y a (Maximiliano) Pullaro. Nosotros nos vamos a quedar con los buenos policías, que a veces nos cuentan que terminan teniendo miedo no por su impericia sino por un gobierno que no les da las herramientas necesarias. Entonces, ¿qué queda para nosotros?". "Yo quiero gobernar con la gente, no para la gente, que todos sepamos la verdad. Soy periodista y hablo directo y sin eufemismos", agregó.

"Cuando asumamos nuestros roles vamos a tener que gobernar con todos, con los que nos votaron y con los que no también. Yo creo que todos queremos que la provincia salga adelante, seguridad, que la educación sea buena, que los chicos no se vayan, tener trabajo, que la salud mejore. Queremos gobernar con la verdad y con lo que está bien. Vos mirás a los ojos cuando no tenés nada que ocultar, y hay gente que no te mira a la cara”, señaló Losada.

Después minimizó la polémica en torno a si cumple los requisitos de acreditar dos años de residencia en la Provincia para ser candidata a gobernadora. “A mí me avala la Constitución y estoy habilitada para ser candidata. Hace año y medio que soy senadora nacional, y como tal mi trabajo está dividido en dos, en el senado de la Nación, y en nuestra provincia", subrayó.

Sobre la educación y el sistema de evaluación en el cual se establece actualmente la no repitencia expresó: “La verdad es que nosotros creemos en el mérito, en que el facilismo no sirve, no suma. Necesitamos chicos que en el día de mañana puedan ser dirigentes, empresarios, trabajadores de cualquier rama que les guste, emprendedores, que se preparen para la vida que no es fácil. La vida sí importa, y tiene sus actos y consecuencias. Yo trato de enseñarles eso a mis hijos, que se sienten a estudiar, que hay segundas oportunidades. No tiene nada de malo que si un chico no estudió, repita el año para acentuar los conocimientos”.

Con respecto a su relación con la producción en su rol de senadora, contó que es excelente. “Nosotros apostamos a la producción, creo q la única forma de salir de la pobreza es producir, ayudar a quienes generan fuentes de trabajo, no solamente al campo sino a la industria, el comercio, a cualquier emprendedor que a veces le cuesta tanto llegar a transformar ese emprendimiento", planteó.

En cuanto a la conformación de su gabinete respondió que ya tiene a algunos futuros ministros. “Tenemos los equipos para cada una de las carteras que están trabajando muy fuertemente. El gabinete que formemos no solo va a ser con las personas que más sepan respecto a cada cartera, sino las que tengan mayor sentido común y mayor transparencia. No voy a aceptar a ningún integrante de mi gobierno que tenga ni haya tenido algún tipo de relación con la trama narcocriminal. Vamos a ser la pesadilla de los narcotraficantes. Vamos a formar un gabinete con los mejores”, prometió.

Además, Losada adelantó que en caso de ser elegida gobernadora reducirá la cantidad de ministerios de 13 a 8 para "bajar el gasto político". "Nosotros vamos a hacer lo mismo en Rafaela", adhirió Viotti en una crítica indirecta sobre la gestión de Luis Castellano.

Por último, la precandidata a gobernadora dijo que aspira a "tener un buen y productivo diálogo con la oposición". "Como gobernadora de la provincia voy a escuchar a todos, las críticas del periodismo y las ideas incluso de la oposición porque todo enriquece".