Veda electoral en Misiones, Jujuy y La Rioja

La veda electoral comenzó este viernes en Jujuy, La Rioja y Misiones, rumbo a los comicios del domingo, mientras los oficialismos locales se mantienen confiados en retener las gobernaciones. En las tres provincias el período de veda inició a las 8 del viernes y se mantendrá hasta tres horas después de finalizado el acto electoral.

En ese lapso no se podrán realizar actos públicos de proselitismo, espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, además del expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.

Los oficialismos de las tres provincias esperan que no haya sorpresas en los resultados y puedan mantener el control de sus respectivas administraciones.

A nivel nacional, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no se sacarán ventaja, ya que las victorias serían repartidas, una para cada uno en La Rioja y Jujuy, y la restante, de Misiones, quedará en manos de un partido provincial que reivindica el "misionerismo" y esquiva identificarse con espacios a nivel nacional.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, es el favorito para lograr la reelección este domingo, junto a su compañera de fórmula, la diputada provincial Teresita Madera.

En la vereda de enfrente se encuentra el binomio de Juntos por el Cambio conformado por el diputado nacional Felipe Álvarez y el viceintendente de la capital riojana, Guillermo Galván, como candidatos a gobernador y vice, respectivamente.

Además, compite la propuesta de La Libertad Avanza, el partido político de Javier Milei, que llevará como candidato a gobernador a Martín Menem -sobrino del fallecido ex presidente Carlos Menem- y a Carolina Moreno como vice.

En Jujuy, el actual ministro de Economía Carlos Sadir lleva las de ganar de la mano del gobernador Gerardo Morales, presidente de la UCR y precandidato nacional de Juntos por el Cambio.

El Frente Justicialista compite con Rubén Rivarola y Alejandro Vilca es la opción del Frente de Izquierda (FIT).

En Misiones, en tanto, Hugo Passalacqua, el postulante del oficialismo y ex mandatario provincial, busca volver a la Gobernación. Por Juntos por el Cambio compite Martín Arjol y por La Fuerza de Todos, Isaac Lenguaza. (NA)