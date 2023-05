Se puede consultar el padrón para las elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón provisional, donde los votantes pueden verificar si están habilitados para sufragar en las elecciones y qué datos figuran. A partir de este viernes y hasta el 19 de mayo, los ciudadanos podrán revisar los datos que figuran para chequear que estén correctos y actualizados en el portal https://www.padron.gob.ar/.

En caso de que haya errores o información antigua, como en el número de documento o el domicilio, deberán efectuar los reclamos correspondientes a través del mismo portal de la Cámara Nacional Electoral. El mismo procedimiento deberá realizarse en caso de que figuren parientes fallecidos o haya personas que no figuren en el padrón provisional.

El cronograma electoral establece que el 13 de agosto se llevarán a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que las generales se harán el 22 de octubre: si en la elección presidencial no llega a haber un ganador de acuerdo a lo que establece el Código Electoral, la segunda vuelta está fijada para el 19 de noviembre.



CÓMO CONSULTAR EL PADRÓN ELECTORAL

Para chequear los datos que figuran en el padrón provisional sólo se necesita ingresar en el sitio oficial de consulta de la Cámara Nacional Electoral (CNE) el número de documento, el género y el distrito, así como también un código validador CAPTCHA.

Luego de colocar esa información, el sistema brindará el circuito electoral y la sección electoral en la que figura inscripto: al tratarse del padrón provisional todavía no se notifica cuál será el lugar de votación que le toca a cada persona, ya que esa información recién estará disponible a partir del 29 de julio. (NA)