Corach reclamó más compromiso a la policía en Rosario tras ola de crímenes

Una nueva espiral de violencia sacude a Rosario, con el crimen de cinco personas en las últimas 24 horas, que elevó a 106 las víctimas fatales en lo que va del año en ese departamento. Ante esta situación, el ministro de Gestión Pública de la Provincia Marcos Corach, presidió una reunión en la sede local de la Gobernación en la que participaron el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, y autoridades de distintas fuerzas de seguridad.

"Los resultados en materia de seguridad no nos satisfacen, no nos alcanza lo que estamos haciendo", expresó Corach en declaraciones periodísticas tras el encuentro, según publicó diario La Capital. De todos modos, el funcionario ratificó en el cargo a uno de sus pares, el propio Brilloni. "Quiero ratificar que el ministro es Claudio Brilloni, me parece importante esa aclaración ante rumores malintencionados", sostuvo.

En relación al objetivo de la reunión "de urgencia", Corach explicó que fue convocada para "exigir el máximo compromiso, para exigir respuestas" a todos los jefes de la Unidad Regional II y al jefe de policía de la provincia, a la vez que resaltó que ponen a disposición todas las herramientas que el Estado tiene a disposición para combatir el delito.

"Los resultados obtenidos claramente no satisfacen, no solo a la población de Rosario, sino tampoco a nosotros, como gobernantes, no nos alcanza lo que estamos haciendo. Lo que vinimos a exigir acá es mayor compromiso de todas las fuerzas a la hora de combatir el delito, mayor presencia que es una de las cosas que más nos reclaman, no quiero escuchar más que la policía no está en la calle ni de la ausencia de los móviles en la calle", fue uno de los mensajes que Corach planteó ante los jefes policiales. "Estamos poniendo todo lo que tenemos. La inversión de 35 millones de dólares en el 911, la posibilidad de monitorear las cosas que se dicen y las que nosotros vemos que se hacen. Poner blanco sobre negro y exigir mayor resultados y un mayor compromiso de la policía a la hora de intervenir", sostuvo el titular de la cartera de Gestión Pública.

Ante la consulta sobre una eventual falta de actitud de la policía, Corach consideró que "no hay una única explicación, me voy de esta reunión con las máximas autoridades de la policía exigiéndole un mayor compromiso". "Cada uno tiene sus razones y las han explicado y son diversas, pero no me alcanza. Yo no tengo excusas para dar, puedo sospechar que cosas pueden pasar, lo que yo quiero ahora son resultados, a nosotros nos evalúan por los resultados y no estamos para nada conforme con lo que estamos obteniendo", concluyó.