El PJ santafesino busca distanciarse de la crisis del "Frente de Todos"

A falta de tres días para anotar las alianzas, el oficialismo santafesino estaría decidido a no usar el nombre Frente de Todos para competir en las elecciones provinciales, ya que apuesta a distanciarse de la crisis nacional y enfocar el debate en la situación del distrito.

El próximo domingo concluye el plazo para la inscripción de alianzas electorales y, según trascendió, no habría ningún formulario a nombre del "Frente de Todos". Vale aclarar que en 2019, cuando Omar Perotti se presentó como candidato a gobernador lo hizo por el frente Juntos.

De cara al domingo 16 de julio, cuando se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias locales, en el peronismo de Santa Fe consideran que apelar a la marca política "Frente de Todos" no redundará en ningún beneficio, sino que, al contrario, perjudicaría la performance del oficialismo provincial.

Al no utilizar ese nombre para la alianza, el oficialismo provincial tratará de desvincularse de la complicada situación nacional, tanto en términos políticos como económicos, para así intentar que el debate sea sobre aspectos del distrito.

Debido a que la Constitución santafesina no permite la reelección, Perotti no podrá buscar un nuevo mandato y algunos de los dirigentes que aspiran a llegar a la Casa Gris son el senador nacional Marcelo Lewandowski y el diputado nacional Roberto Mirabella: el primero es impulsado por el kirchnerismo, mientras que el segundo es allegado al saliente gobernador peronista.

También cuentan con aspiraciones Leandro Busatto, dirigente cercano al jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el diputado nacional de La Cámpora, Marcos Cleri.

De acuerdo al cronograma electoral, el viernes de la semana que viene vencerá el plazo para la inscripción de precandidatos: allí se verá qué nombres saldrán a la cancha.