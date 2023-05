Tras confirmar a Angelini como compañero de fórmula, Carolina Losada llega a Rafaela

La precandidata a gobernadora de Santa Fe, Carolina Losada, confirmó al presidente interino del PRO, Federico Angelini, como su compañero de fórmula para participar en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 16 de julio en la provincia de Santa Fe.

"Es mi compañero de fórmula", aseguró la postulante al brindar una entrevista radial junto al diputado nacional, quien por su parte afirmó: "Somos la primera fórmula confirmada. Para mí es un honor acompañarla a ella en este enorme desafío, que es transformarle la vida a los santafesinos". Ambos dirigentes expresaron que “se viene trabajando desde hace tiempo, y eso es lo importante, no es algo meramente electoral ni de un día para el otro”.

Y una de las primeras actividades de campaña de la fórmula Losada - Angelini será en Rafaela, ciudad a la que llegarán hoy después del mediodía para reunirse con el equipo del concejal Leonardo Viotti, precandidato a intendente, ofrecer una conferencia de prensa en el local de Casa Marga (a las 14:30 hs.) para referirse al escenario electoral y mantener encuentros con vecinos para "seguir profundizando sobre los temas más relevantes para los rafaelinos y todos los santafesinos, con el objetivo de seguir reconstruyendo la provincia".

Losada reconoció en Angelini “un socio ideal para conformar la fórmula” y según sus propias palabras, “el único objetivo es cambiarle la vida para bien a los santafesinos”. A su vez, la senadora también agradeció “el enorme apoyo de toda la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio” como, por ejemplo: Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, Gerardo Morales, y María Eugenia Vidal” entre otros, quienes felicitaron y celebraron el binomio electoral que se conformó para competir en las PASO del próximo 16 de julio en Santa Fe.

“Carolina ha demostrado tener una gran capacidad de liderazgo, convocó gente por fuera de la política, y también personas exitosas en la gestión pública, por eso, para mí es un honor acompañarla en este enorme desafío que tenemos, que es transformarles la vida a los santafesinos”, expresó Angelini.

"Nunca dejé de recorrer la provincia. Yo prometí que iba a seguir recorriendo: sigo haciendo lo mismo, caminar, sentarme en un bar, hablar con la gente", sostuvo la senadora nacional de la UCR. La periodista subrayó que ella encabeza un "proyecto serio para Santa Fe" a la vez que expresó: "No tengo ningún tipo de relación con el narcotráfico, ni con las bandas narcocriminales".

"Las soluciones están: el tema es tener gobernantes con sentido común, ganas y coraje. Se necesita gente nueva", afirmó Losada, quien admitió que el principal reclamo de la sociedad es por la inseguridad. En ese sentido, la precandidata a gobernadora consideró que "las herramientas para combatir la inseguridad están" y afirmó que la violencia generada por el narcotráfico y el delito son "el talón de Aquiles de las últimas dos gestiones de la provincia". "El crimen organizado termina superando en número y en armamento a la Policía, que no tiene inteligencia criminal", añadió.

En otro orden, Losada y Angelini coincidieron en que “desde el día uno de la gestión no habrá ningún integrante de este espacio que esté sospechado de tener cualquier vínculo con la trama narco criminal que tanto padecemos los santafesinos”. Y ampliaron: “lo vamos a lograr estudiando minuciosamente a cada persona que tiene oportunidad de ocupar un lugar”.

En ese sentido, Angelini destacó que “no debemos resignarnos, y hay que tener la decisión política que Omar Perotti no tuvo para frenar el flagelo de la inseguridad y la violencia en todo el territorio, especialmente en Rosario”. Y en ese contexto argumentó: Carolina construyó un equipo y trabajó las propuestas para que sean realizables, porque la gente se cansó de promesas y eslóganes; nos vamos a embarrar para solucionar los problemas de fondo que tiene Santa Fe, estamos seguros de que lo podemos hacer”.

Finalmente, la senadora nacional recalcó su intención de terminar con “la falta de sentido común en la política”, e hizo hincapié en que Santa Fe no puede “darse el lujo de elegir entre uno o dos ejes de trabajo, sino que debe ser todo al mismo tiempo y coordinado; educación, salud, seguridad, producción e infraestructura”, entre otros.

Y a modo de conclusión, los dos precandidatos coincidieron en que se debe “romper eso de que cuando asume un nuevo gobierno barre con todo lo anterior, por más que esté bien”. Y sentenciaron: “Nos vamos a enfocar en nuestras propuestas, codo a codo con la gente que la pelea todos los días, y que quieren vivir en una provincia mejor”.