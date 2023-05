Superclásico: realidades distintas en la previa al River - Boca del domingo en el Monumental

BUENOS AIRES, 5 (NA). - River y Boca disputarán este domingo una nueva edición del Superclásico a la que llegarán con realidades diferentes en los estrenos de los entrenadores Martín Demichelis y Jorge Almirón en partidos ante el máximo rival, debido a los resultados de ambos equipos en sus últimos compromisos.

River, líder del torneo de la Liga Profesional, deberá recomponerse luego de sufrir una sorpresiva y dura goleada por 5 a 1 en su visita a Fluminense de Brasil por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, donde el "Millonario" se ubica último tras cosechar dos derrotas y un triunfo hasta el momento.

La situación en el certamen continental complicó el presente del elenco de Núñez, que en la última fecha de la competencia local igualó 1 a 1 con Atlético Tucumán y le puso fin a su racha de ocho victorias consecutivas y sin recibir goles.

"Hay que dar vuelta la página lo más rápido posible. Esto duele y hay que asumir el dolor. Después, lo que se hizo mal en los últimos 20 minutos será motivo de análisis, pero se viene el Superclásico con Boca, con nuestra gente, y esperamos hacer un buen partido el domingo", expresó Demichelis después de la caída en Brasil.

Boca, por su parte, llega al duelo trascendental con un presente completamente opuesto: en alza, pese a la lejanía de la cima en el torneo, y acomodado en el Grupo F de la Libertadores, dado que es el puntero con siete unidades luego de vencer por 2 a 0 a Colo Colo en Chile.

El equipo de Almirón revirtió el mal comienzo del ciclo y acumula cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota, con tres triunfos y un empate.

Con una clara mejoría futbolística, el "Xeneize" intentará continuar por la senda ganadora en una prueba de fuego para el ex entrenador de Lanús, con el objetivo de consolidar el buen momento de su equipo.

"El hecho de que no te metan gol es importante, hace mucho que el equipo no estaba en esa condición y hoy es fundamental generar confianza y que no te marquen. Es algo que no pasaba hace mucho", destacó Almirón al culminar el choque con Colo Colo para remarcar la firmeza de Boca en el fondo.

El dinamismo del fútbol cambió el panorama en pocos días y ahora es River el que arriba golpeado al Superclásico, mientras Boca llega en su punto máximo de los últimos meses en busca de la frutilla del postre para coronar su flamante realidad.