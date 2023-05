Afirman que Messi recibió una oferta exorbitante para jugar en Arabia Saudita

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El astro argentino Lionel Messi recibió una millonaria oferta para continuar su carrera en el Al-Hilal de Arabia Saudita, en medio de su conflictivo presente en el Paris Saint Germain de Francia, según afirmó el entorno del rosarino a la agencia Reuters.

La propuesta del Al-Hilal sería la única que recibió la "Pulga", que en junio finalizará su contrato con el PSG, y rondaría los 400 millones de dólares anuales.

Messi, de 35 años, también fue vinculado en los medios con un regreso al Barcelona de España, mientras que el Inter de Miami, de la Major League Soccer de Estados Unidos, apareció en el último tiempo como otro posible destino para el capitán de la Selección argentina.

Barcelona aún no recibió la aprobación de LaLiga a su plan económico para incorporar nuevamente a su histórico futbolista, por lo que el futuro de Messi aún es una incógnita.

El París Saint Germain lo sancionó por un viaje no autorizado a Arabia Saudita, aseguró el martes el diario deportivo francés L Equipe, que añadió que el conjunto parisino decidió no ejercer la opción de renovar su vínculo por una tercera temporada.