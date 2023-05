Concejo: aún los reclamos al Ejecutivo fueron aprobados en forma unánime

En poco más de una hora, los ediles aprobaron sin objeciones los ocho proyectos que, en su mayoría, fueron emitidos desde el principal partido opositor, incluyendo tres pedidos de informes que comprenden duras críticas a la gestión municipal, tal como anticipó LA OPINIÓN en su edición del sábado pasado.

Y justamente la sesión pública y ordinaria de este jueves se inició con uno de sus proyectos más picantes por el cual se pide al Departamento Ejecutivo Municipal que informe “cuáles son los motivos por los que el intendente Luis Castellano firmó dos veces (el 24 de junio de 2022 y 29 de marzo de 2023 respectivamente) un mismo convenio que tiene por finalidad facultar a la policía de la Provincia a la retención de motovehículos y su posterior remisión a depósito municipal".

Si bien a partir del primer convenio firmado por el Intendente y el entonces ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, la Policía podría haber iniciado la retención de motos, la implementación se demoró nueve meses hasta rubricar un nuevo documento pero esta vez con el nuevo titular de la cartera de seguridad, Claudio Brilloni.

Al referirse a esa “doble firma”, el concejal Leonardo Viotti (UCR-Juntos por el Cambio) expresó: “Llama la atención que el año pasado se había anunciado la firma de este convenio y nueve meses después se vuelve a anunciar lo mismo. En ese momento había firmado el convenio el Intendente junto al ex ministro Lagna, y en esta oportunidad, en el 2023, lo firma junto al actual ministro Brilloni. Necesitamos saber el motivo y si los rumores que trascendieron sobre que se 'había perdido un papel' es real o no. Necesitamos estar formalmente informados de lo que pasó, y saber cuál fue el motivo por el cual firmamos dos veces el mismo convenio y pasaron nueve meses en los cuales no se pudo llevar adelante esta importante acción. Estamos hablando de seguridad y en este sentido necesitamos trabajar de manera conjunta”.

Luego se dio lugar a otra minuta de comunicación también de la oposición, que “tiene que ver con uno de los hechos de público conocimiento y que fuera denunciado por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), que es el relacionado a la asignación irregular de horas extras al personal, incluso mediante presiones o de manera extorsiva”, según se expresa en sus fundamentos.

Nuevamente, Viotti hizo uso de la palabra: “Hoy lo que queremos saber específicamente es qué pasó con las horas extras. El Sindicato denunció el mal manejo, la mala asignación, personas que supuestamente las cobran y que en realidad no trabajan, esto en desmedro de muchos trabajadores que sí las necesitan y que no están teniendo la posibilidad de realizarlas. Necesitamos una respuesta formal, queremos saber si esta denuncia es real o no, si hay algún tipo de información interna respecto a la asignación y manejo de horas extras”. También indicó que los concejales cuentan con un informe mensual de quienes las cobran y cómo lo hacen, y pudieron ver que hay empleados municipales -muchos de alta categoría-, que las perciben mensualmente en gran cantidad, y que otros trabajadores ni siquiera figuran en la nómina. “Cuando hablamos con ellos nos dicen que en muchas áreas son siempre los mismos los que tienen la posibilidad de realizar horas extras, pero lo más preocupante es la denuncia del Sindicato de que habría horas extras que se cobran y que no se prestan realmente. Necesitamos una explicación formal. ¿Hay una investigación interna? Si la respuesta es sí, trabajaremos sobre las consecuencias. Si la respuesta es no, veremos junto al Sindicato si la información que ellos tienen coincide con la que el Ejecutivo nos brinda”, sentenció.

El concejal Ceferino Mondino (PRO-JxC) también hizo uso de la palabra con respecto a este tema y dijo: “Casi siempre en el Estado la dificultad que hay es que no alcanzan los recursos, y entonces no podemos hacer cosas que se necesitan y concretar soluciones a problemas del día a día de los vecinos. Esto es algo muy grave. Necesitamos una respuesta porque este dinero es de todos. Administrar mal significa desperdiciar recursos que pueden ir a otro lado”.

Otro de los proyectos aprobados del bloque Juntos por el Cambio, fue el pedido al Ejecutivo para que explique los detalles de la obra que se viene realizando en las instalaciones del Centro Cultural Municipal Sala Sociedad Italiana, principalmente por importantes filtraciones que causaron las lluvias registradas a fines de marzo y la falta de mantenimiento del techo ubicado sobre el escenario, hecho que explicó diario LA OPINIÓN en su edición del día 25 de marzo.

Desde agosto de 2019 la Sala Teatro "Víctor Manuel II" de la Sociedad Italiana, donde específicamente se registraron dichas filtraciones, no se utiliza para eventos y solo funciona como un depósito de equipos de sonido e iluminación de la Secretaría de Cultura. Al respecto, Viotti dijo: “Hay un convenio de por medio por el cual el Municipio debería invertir y cuidar el lugar, pero resulta que el mismo lleva mucho tiempo cerrado, inutilizado. Los artistas no pueden usar el lugar. Lo que vimos fue una inversión que se había empezado a hacer de manera paulatina, pero con las últimas lluvias nos encontramos con que la gran parte de esa inversión fue afectada por el agua que ingresaba al lugar. Se suponía que lo que primero que tenían que hacer era impermeabilizar para luego realizar las obras internas, y según parece, no se hizo. Se comenzó con la mampostería interna, no estaba impermeabilizado, e ingresó muchísima agua que afectó la inversión realizada. Por lo cual, lo poco que se había logrado avanzar, según parece, retrocedió. Tengamos en cuenta que llevamos hace mucho tiempo con las puertas del Centro Cultural cerradas y esto va a retrasar aún más, más allá de los costos que implica para el Municipio la inversión perdida”, denunció el edil.

“Sería bueno saber cuándo piensan finalizar esta obra, para que los vecinos de Rafaela y los artistas puedan hacer uso del lugar”, dijo, expresando además que no quieren que pase lo mismo que sucedió con otros edificios municipales como fue el caso del SUM de barrio Barranquitas, lugar que hubiera sido útil para varios proyectos, pero que finalmente fue saqueado por delincuentes, utilizado para esconderse, y derrumbado, dejándose todo abierto y sin protección. “No dejemos que con otros edificios municipales nos pase lo mismo por no reaccionar a tiempo. Cuidemos los recursos y el patrimonio de los rafaelinos, y cumplamos con el convenio firmado que establece responsabilidades claras para el Municipio”, concluyó.

A pesar de las críticas de la oposición a la gestión municipal durante el tratamiento de los tres pedidos de informes, el bloque oficialista optó por evitar la confrontación o efectuar una defensa política a las secretarías del gabinete cuestionadas. Por el contrario, acompañó con sus votos cada una de las iniciativas.