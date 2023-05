En un escenario de incertidumbre, el comercio tiene moderadas expectativas

El 47,28% de las empresas de los sectores del comercio y servicios afirmó haber vendido más en el primer trimestre de 2023 que en igual período del año pasado, en tanto que el 27,91% indicó que no registró variaciones y el 24,81% restante aseguró que vendió menos. En otras palabras, el 52,72% de las empresas no pudo mejorar su desempeño en la comparación interanual, lo cual supone una mejora respecto del último trimestre de 2022 (en tal período, el dato rondaba el 70%). Los datos se desprenden de la última edición del Observatorio Comercial y de Servicios, que busca medir el desempeño del sector y profundizar sobre las expectativas futuras.

El estudio, que se llevó a cabo en abril, estuvo a cargo del equipo del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero y la Comisión de Comercio & Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR). En esta ocasión, se trabajó con una muestra aleatoria de 129 comercios de diferentes rubros, dedicados 4 al comercio mayorista, 104 al minorista y 21 a ambas actividades. De esta manera, quedaron representados 26 barrios de la ciudad.

En el desagregado por rubro, se destacaron por su desempeño librería y papelería (el 80% registró aumentos en sus ventas) y concesionarias, proveedores del agro y servicios profesionales (en estos tres casos, todos los encuestados dijeron haber incrementado sus ventas). En contrapartida, el total de los comercios dedicados a bazar, joyería y relojería vio descender sus ventas, al igual que las peluquerías y los centros de estética y los jardines de infantes.

Sobre las proyecciones de ventas para el segundo trimestre de 2023, el 52,71% cree que venderá en igual o en menor medida que en 2022, lo que indica un escaso repunte respecto de la medición anterior (50,41%). Así, se pone de manifiesto la preocupación de los empresarios locales ante el actual contexto, caracterizado por una fuerte inflación, que impacta en el poder adquisitivo de los consumidores y afecta sus comportamientos de compra; brecha cambiaria; restricciones a las importaciones; y tensiones en el arco político, de cara a las próximas elecciones.

En cuanto a fechas importantes del calendario comercial para este período, en junio se encuentra el Día del Padre que puede traccionar ventas en determinados rubros.

Por otra parte, respecto del impacto de las ventas por canales digitales, se constató que el 37,20% de los comercios vende sus productos online (a través de un sitio web propio, marketplaces y/o redes sociales). De ese grupo, el 46,15% conoce el porcentaje que representa sobre el total de la facturación, el cual se ubica -en promedio- en el 26,77%.



MEDIOS DE PAGO

Dentro de los medios de pago más elegidos por los clientes se destaca el contado, con un 44,23%, que aumentó así su participación respecto de la medición anterior (42,84%), según el Observatorio Comercial. Lo siguen tarjetas de crédito y débito, con el 28,50% (26,99% en la medición anterior); crédito personal, con el 12,05% (8,43% en la medición anterior); y Billetera Santa Fe, con el 7,06% (8,85% en la medición anterior). Más abajo se ubican los cheques (5,64%) y otras modalidades (2,05%).

En relación a los aumentos de tasas que se vienen registrando en los planes del programa Ahora 12, el 41,86% afirmó que esto no impactó negativamente en las ventas, mientras que el 18,60% registró una baja en las operaciones. De los comercios restantes, el 34,11% no conoce la respuesta o eligió no responder; y sólo el 5,43% indicó que sus ventas aumentaron.

En esta edición del Observatorio, se consultó a los encuestados si -ante los recientes aumentos en impuestos y servicios públicos- pudieron trasladar estos costos al precio de venta. El 38,76% indicó que pudo hacerlo de forma total, y el 37,21% sólo en forma parcial.

Por otro lado, se indagó sobre la posibilidad de realizar inversiones durante el 2023. Al respecto, el 18,60% tiene previstas mejoras edilicias o estructurales; el 6,20% mejoras tecnológicas; el 6,98% la creación de nuevos puestos de trabajo; el 10,08% la realización de capacitaciones; y el 58,14% ninguna inversión.