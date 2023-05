La Liga ratificó que no se juega el fin de semana y que volverá con más seguridad

Este fin de semana la pelota no rodará en ninguna cancha de Rafaela y zona, en ningún nivel ni categoría. La Liga Rafaelina pone un freno. Para en post de buscar alternativas y soluciones a los diferentes actos violentos que se vienen sucediendo. Lo que ocurrió en Ben Hur vs Sportivo Norte el lunes pasado, por Copa Departamento Castellanos, fue sin duda el hecho de mayor trascendencia, pero fin de semana tras fin de semana, en Infantiles e Inferiores los ‘ánimos’ también vienen bastante caldeados. La pelota debe parar. Así no se puede seguir.

Anoche se reanudó la sesión del Consejo Directivo que fue suspendida el martes ante la manifestación de hinchas de Sportivo Norte en la sede liguista. En primer lugar el presidente liguista, Fabián Zbrun, agradeció el apoyo recibido por parte de todos los clubes ante las amenazas recibidas. Luego se debatió sobre lo sucedido y la cantidad de sucesos violentos que se vienen dando en los últimos tiempos, en todas las categorías, se mantuvo firme la decisión de suspender toda la actividad este fin de semana.

Y además se acordó que la actividad regrese el segundo fin de semana de mayo. Anoche, la Mesa Directiva informó que se realizó una reunión con miembros del Ministerio de Seguridad de la provincia para "poner al tanto a los funcionarios" de lo que viene aconteciendo y buscar alternativas para frenar los hechos de violencia.

Como primera medida, se empezará a implementar el sistema de ‘Tribuna Segura’, sistema que conecta con la base de datos de RENAPER y detecta si los ingresantes a los estadios tienen alguna restricción, o son buscados por la justicia.

El próximo lunes 8 de mayo estarán presentes miembros de la Seguridad de la Provincia para brindar mayores detalles del sistema.



BEN HUR, TIENE LA PALABRA

En la noche del miércoles se reunió el Tribunal de Penas de la Liga Rafaelina de Fútbol y luego de analizar y estudiar el informe arbitral de Leandro Aragno, de lo acontecido en el encuentro por Copa Departamento Castellanos entre Ben Hur y Sportivo Norte, decidió correr traslado al club de barrio Parque Ilolay para que en el plazo de cinco días realice su respectivo descargo.