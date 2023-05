Bombardeos en otro día de ataques de Rusia y Ucrania

MOSCÚ, Rusia, 5 (Reuters). - Rusia disparó dos docenas de drones de combate contra Ucrania, alcanzando Kiev por tercera vez en cuatro días y también un campus universitario en la ciudad de Odesa, en adyacencias del Mar Negro, antes de que se haya iniciado una importante contraofensiva de Ucrania para recuperar el territorio ocupado.

La administración municipal de Kiev informó que Rusia disparó probablemente misiles balísticos y drones, pero que todos habían sido derribados y no se contaron víctimas.

"Los rusos atacaron Kiev utilizando municiones y misiles Shahed, probablemente del tipo balístico", declaró esa dependencia, según publicó la agencia de noticias Reuters.

Los misiles balísticos son difíciles de derribar y si Ucrania lo logró permite deducir que utilizó sofisticados sistemas de defensa antiaérea suministrados por Occidente, apuntó el mismo medio.

En total, las defensas aéreas derribaron 18 de los 24 drones "kamikaze" en el ataque previo al amanecer, según las autoridades.

De los 15 drones disparados contra Odesa, 12 fueron derribados, pero tres impactaron contra el campus universitario, informó el mando militar del sur.

Los bombardeos en la región de Donetsk dañaron una central eléctrica propiedad de la compañía DTEK Energo, pero no se registraron víctimas, según informaron la empresa y el Ministerio de Energía.

El número de muertos por los bombardeos rusos contra Jersón y sus alrededores, en el sur de Ucrania, ascendió el miércoles a 23, informó el gobernador regional, Oleksandr Prokudin.

"Los objetivos del enemigo son los lugares donde vivimos. Sus objetivos son nuestras vidas y las de nuestros hijos", afirmó en un video en Internet el jueves, después de que fueran alcanzados un hipermercado, una estación de tren y edificios residenciales.

Por el contrario, Rusia niega haber atacado a civiles en Ucrania, subrayó en su informe la agencia Reuters.

Los servicios de emergencia rusos extinguieron rápidamente un incendio en la refinería de petróleo de Ilsky, una de las mayores del sur de Rusia, después de que un ataque con drones incendiara las instalaciones de almacenamiento de productos, informó la agencia de noticias TASS.

Ucrania no suele reivindicar la autoría de lo que, según Moscú, son frecuentes ataques con drones contra infraestructuras y objetivos militares, sobre todo en regiones cercanas a Rusia.

Por otro lado, el Kremlin acusó a Estados Unidos de estar detrás de lo que considera un ataque con drones contra el Kremlin destinado a matar a su presidente, Vladimir Putin.

El gobierno de Moscú aseguró en una rueda de prensa que Washington debería ser consciente de que Rusia sabe que está seleccionando los objetivos y que Ucrania se está limitando a ejecutar los planes estadounidenses.

Ucrania, en tanto, negó su implicación en el incidente de la madrugada del pasado miércoles, cuando imágenes de vídeo mostraron dos objetos voladores acercándose al Kremlin y uno de ellos explotando con un destello brillante.

El Kremlin advirtió que se reserva el derecho a tomar represalias, pero no aclaró qué forma podría adoptar.

Rusia tiene varias opciones y la respuesta, cuando llegue, será cuidadosamente considerada y equilibrada, reconocieron fuentes cercanas al Ministerio de Defensa.