Prevención: el Municipio suspendió la fumigación espacial

La Dirección de Zoonosis, dependiente de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Rafaela informó que esta semana finalizaron los ciclos programados de fumigación espacial para prevenir el dengue en el ámbito de nuestra ciudad.

Diego Lanzotti, subsecretario del área Salud, explicó que “en los próximos días se realizarán las evaluaciones pertinentes, de acuerdo a la curva de casos y a la ubicación de los mismos”.

La fumigación solo es útil cuando se produce un intenso brote y que su suspensión se produjo ya que “estamos viendo que se presenta una curva netamente descendente con mucho menos casos diarios por lo que se va a cambiar la modalidad ”, según manifestó Lanzotti.

Asimismo, se continuará con la campaña de prevención y promoción contra el dengue puerta a puerta, casa por casa. En tanto que los bloqueos seguirán en marcha. Es importante recordar a la población que la base de la prevención del dengue está en nuestros domicilios, en nuestros patios, cuidando los reservorios para que no tengamos criaderos de mosquitos.

El Estado local recomienda buscar los reservorios que estén en nuestras casas o en sus alrededores ya que eliminándolos se evitan posibles brotes.

El mosquito transmisor del dengue y de otras enfermedades, como chikungunya y zika, han traído a nuestro país distintas afecciones; no solo las de tipo uno como la que predomina en Rafaela.

Cada familia, en cada casa, debe tomar conciencia y ser responsable del cuidado que se debe poner en práctica con el objetivo de que, entre todos, cuidemos nuestro ambiente. En el caso de tener terrenos linderos que presenten algún inconveniente comunicarlo al 147 Rafaela Responde para que personal idóneo proceda ante la situación, destacaron desde el Municipio.

En tanto, a las personas que presenten fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza y de cuerpo, y piensen que puede tener dengue, se les recomienda consultar precozmente y no automedicarse, colocarse repelente cada 4 a 6 horas mientras dure la fiebre y encender espirales en los ambientes de su domicilio.