Unión visita a Godoy Cruz

Godoy Cruz recibirá este viernes a Unión de Santa Fe por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en su primer partido en el estadio de Gimnasia de Mendoza por la imposibilidad de utilizar el Malvinas Argentinas, una de las sedes del próximo Mundial Sub-20.

El partido que abre la fecha 15 del torneo 2023 de la Liga Profesional se jugará desde las 15:30, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de la TV Pública y ESPN.

El "Tomba", noveno con 21 puntos, pondrá en juego el invicto de cinco fechas desde que asumió Daniel Oldrá en el estadio Víctor Legrotaglie de Gimnasia de Mendoza ante Unión, que lleva siete sin ganar y está último en la tabla.



EL RESTO DE LA FECHA: Viernes 5/5. 15.30hs Barracas vs Instituto. Sábado 6/5:15.30hs Lanús vs Huracán, 18hs Belgrano vs Atl. Tucumán, 18hs Colón vs Banfield, 20.30hs Argentinos vs Independiente. Domingo 7/5: 14hs Central vs Platense, 17.30hs River vs Boca, 21hs Tigre vs Newell's, 21hs Estudiantes vs Vélez. Lunes 8/5: 15.30hs Arsenal vs Gimnasia, 18hs San Lorenzo vs Defensa, 19.30hs Racing vs Talleres, 21.30hs Central Córdoba vs Sarmiento.



PRINCIPALES POSICIONES: River 34, puntos; San Lorenzo 28; Defensa y Justicia 27; Talleres 24; Estudiantes 24; Belgrano 24; Rosario Central 23; Lanús 22.



Las posibles formaciones:



Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Bruno Leyes y Gonzalo Abrego; Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz, Tadeo Allende; Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.



Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Enzo Roldán y Luciano Aued; Imanol Machuca, Mauro Luna Diale, Kevin Zenón o Tomás González; y Thiago Vecino. DT: Sebastián Méndez.