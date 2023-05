Desestimaron una denuncia, pero luego notificaron a la AFIP y la UIF

El juez federal Ariel Lijo desestimó una denuncia contra el influencer Santiago Maratea, por las colectas que realiza para distintos fines –la última por la deuda del club Independiente-, a través de las redes sociales.

No obstante, el magistrado le dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF), y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para que evalúe las actividades de Maratea.



ACTUACIÓN

DEL FISCAL

Lijo tomó la decisión después de que el fiscal Federico Delgado, descalificara la presentación de Fernando Míguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, un habitual denunciador en Comodoro Py, sobre la base de hechos que concitan la atención del público.

"El titular del ministerio Público Fiscal, luego de analizar la denuncia realizada ante este juzgado por Míguez y la documentación obrante, requirió la desestimación de la causa por no reunir los requisitos previstos por el artículo 176 del Código Procesal Penal", explicó Lijo.

Ese artículo establece que "la denuncia deberá contener, en cuanto fuere posible, la relación del hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución, y la indicación de sus partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal".

El fiscal Delgado consideró que "de las constancias obrantes en el expediente no se desprende la comisión de una conducta típica que permita dar impulso al proceso.

"Tal la denuncia, anclada en una sospecha. Y una sospecha, sin anclaje material, no permite ejercer la acción penal pública. (…) Una sospecha exclusivamente anclada en la voluntad de un ciudadano no conmueve el estado de inocencia que garantiza la Constitución Nacional", refutó Delgado.



ANTECEDENTES

DEL CASO

No obstante, el fiscal pidió -y el juez se lo concedió- que los antecedentes del caso, relacionados con las acciones de Maratea, sean enviados "a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Unidad de Información Financiera".

El denunciante había formulado una presentación contra Maratea, por "la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y documental, fraude a un Estado, lavado de activos, y estafa, entre otros".



ARGUMENTOS

La presentación argumentaba que "a partir de múltiples denuncias que llegan a su entidad supo que Maratea realizaría colectas de fondos a través de las redes sociales".

El escrito no explicó de qué manera llegaron las "múltiples denuncias" a la Fundación, cuya página en internet promocionada desde su perfil de Facebook aparece inaccesible. (NA)



FIDEICOMISO

* La novela de la colecta en favor de Independiente, por parte de Maratea, se inscribió bajo el nombre de "Rojo Gogo", aunque lo registraron en la provincia de Neuquén, y no en Buenos Aires.

* El trámite se hizo en una escribanía de Neuquén capital, trascendieron dos nombres de las mismas, aunque no pudo se confirmar cual de ellas selló el acuerdo en el ámbito privado.

* En tanto, desde Buenos Aires aseguraron desde la Inspección General de Justicia, que debería hacerse en el registro público, para que tenga una “validez legal” por parte de la misma. De manera inmediata, el organismo de control solicitó un informe de carácter urgente.

* Miguel Angel "Pepé" Santoro, exarquero de Independiente, director técnico y reclutador de jugadores para la entidad roja, es el fiduciante. Y la firma del acuerdo se concretó en Neuquén donde reside una de sus hijas.