Tiene 12 años, y fue armado al colegio

Un alumno de 12 años fue armado al colegio, y las familias de sus compañeros denunciaron que no es la primera vez que ocurre algo similar, con el adolescente.

El hecho sucedió en las últimas horas en la Escuela Primaria Número Nº 47 ubicada en calle 8 y 128 en el partido bonaerense de Berazategui, y generó pánico entre el alumnado y los docentes de la institución.

Los padres también confirmaron que, días previos a este hecho, el chico había amenazado a sus compañeros con una navaja y que por ese motivo lo habían suspendido pero este jueves ingresó por la puerta de la secundaria.

Alertados de la situación de miedo e inseguridad que se vive en

el colegio, se acercaron a la puerta para pedir explicaciones, y medidas consistentes para que no vuelva a suceder.

"El adolescente necesita ayuda", resaltó una madre ante la prensa.



ABANDONADO Y

PADRE ADICTO

"En un audio habla la tía. Cuenta que su madre lo abandonó y su padre es adicto, y se quedó con los tíos. Pero tuvo problemas con sus primos y quedó a cargo de la abuela. No lo pueden contener", explicó otra mujer.



INVESTIGAN

EL ARMA

Tras la denuncia de las autoridades, Prefectura y la Policía de Berazategui se acercaron al lugar, y secuestraron de la mochila del menor un arma de fuego, aunque todavía faltan llevar a cabo las pericias correspondientes, para saber si se trataría de una pistola de juguete.

"Estamos todos con miedo porque puede pasar una tragedia. Esto ya pasó y nadie hace nada, ¿qué hay que esperar? hace poco vino con una navaja, ahora con un arma, nos piden que no digamos nada que ellos (por los directivos) se van a ocupar", expresó con enojo un padre.