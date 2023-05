Concejo: proyectos para asegurar la transparencia, contra la corrupción e impulsar un mayor control

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Como ocurre cada jueves, ayer por la mañana, en su recinto de sesiones Mirta Rodríguez, volvió a sesionar el Concejo Municipal de esta ciudad.

En tal oportunidad el izamiento del pabellón nacional le correspondió a Horacio Bertoglio.

Seguidamente fue aprobada el acta del encuentro anterior y fue ofrecido el informe de Presidencia.

A continuación se pasó a la consideración del Orden del Día, con los siguientes asuntos.



Comunicaciones oficiales

Nota Oficial remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite ejecución presupuestaria cuarto trimestre año 2022 y cierre anual. Derivada a archivo.



Peticiones y asuntos particulares

Nota Particular elaborada por Gladis Espíndola de Rodríguez. Remiten calendario posible para la realización de ferias y actividades culturales. Girada a comisión.



Despacho de Comisión para la aprobación de proyectos

Tras la fundamentación de Pablo Ghiano fue aprobado el proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Autoriza a Carlos Botta a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea.

La misma suerte corrió otro proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal y fundamentado por el mismo concejal. Aprueba el Plan de Mejoras y Desarrollo en materia de cloacas para el año 2023.

También fue aprobado el proyecto de Ordenanza elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Modifica el artículo 3º de la Ordenanza Nº 1831(Dispone la presencia en el Recinto del Concejo Deliberante de los Secretarios definidos en el Organigrama Municipal vigente, a fin de brindar información sobre la marcha de las áreas a su cargo, así como de los planes elaborados a futuro). La fundamentación corrió por cuenta de María Alejandra Bugnon de Porporatto, quien en un momento manifestó "lo que debiéramos tener en papeles lo tenemos en fe y esperanza", así no se puede funcionar. La edil, recordó el proyecto que habían elevado para aplicar multas cuando no son respondidas las minutas de comunicación, pero señaló que cree que no es la herramienta que deba utilizarse, a lo que Horacio Bertoglio se permitió disentir con su compañera de bancada, enfatizando que la multa es la herramienta eficaz.



Proyectos presentados

Fue aprobada, tras la fundamentación de Andrea Ochat, una Minuta de Comunicación elevada por Andrea Ochat. Solicita al Departamento Ejecutivo, en razón de las situaciones de conflicto que se han generado por acciones contra la propiedad, convoque a una reunión con la Coordinación de Derechos e Instituciones de la comunidad.

La misma suerte corrió una Minuta de Comunicación elaborada por Andrea Ochat y fundamentada por ella. Solicita al Departamento Ejecutivo convoque al Ministerio Público de la Acusación a participar de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad.

Pablo Ghiano ofreció la fundamentación de un proyecto de Ordenanza remitido por Departamento Ejecutivo Municipal, que fue girado a comisión. Incorpora artículo nuevo a la Ordenanza N° 2403 (Establece que toda persona física o jurídica, que desee iniciar actividades comerciales, industriales, de servicio, negocio o actividad a título oneroso, lucrativo o no, dentro del ejido de la ciudad de Sunchales, deberá gestionar previamente a todo funcionamiento, la habilitación correspondiente de la Municipalidad de Sunchales).

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Santiago Dobler y fundamentado por su autor. Crea la Agencia Municipal de Control de Cuentas Públicas y Anticorrupción.

Fue aprobada una Minuta de Comunicación presentada y fundamentada por Carolina Giusti. Solicita al Departamento Ejecutivo el detalle y registro de los controles de alcoholemia realizados desde julio 2022 a la fecha, conforme Ordenanza N° 3022 (Crea el Programa de Prevención y Control de Alcoholemia).

Fue derivado a comisión un proyecto de Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal, fundamentado por Pablo Ghiano. Adhiere a la Municipalidad de Sunchales a la Carta de Ciudades Educadoras.

Mereció la aprobación unánime la Resolución elevada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler. Crea la Comisión de Control y Seguimiento de la Función Pública, para la supervisión de las actuaciones del Departamento Ejecutivo Municipal ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe.

El cuerpo aprobó una Minuta de Comunicación presentada por Santiago Dobler y fundamentada por el autor. Solicita al Departamento Ejecutivo releve e informe los inmuebles que se encuentran sin edificación y/o construcción en los sectores Distrito de Servicios y el Área Municipal de Promoción Industrial, a efectos de verificar el cumplimiento de la Ordenanza N° 2310.