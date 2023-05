Arrancan los play offs del Preparatorio de la ARB

El torneo Preparatorio de primera división de la ARB tendrá este viernes el inicio de los play offs, que determinarán los cuatro equipos clasificados para el Súper 4 que determinará el campeón del certamen. También habrá programación durante el sábado y el domingo. Hoy solamente habrá un partido, en 9 de Julio donde el local recibirá a Argentino Quilmes desde las 21.30. Cabe recordar que las series son al mejor de tres encuentros.

Uno de los datos salientes para esta edición es que estará jugando en la definición solamente uno de los dos equipos sunchalenses, ya que se enfrentarán en el cruce y por ende uno no podrá clasificarse.

Este es el detalle de la programación: viernes 21.30, 9 de Julio vs. Argentino Quilmes, en el Centenario.

Sábado: a las 21 Libertad vs. Unión, en el Hogar de los Tigres.

Domingo: a las 20.30 Independiente vs. Ben Hur, en el Carlos Colucci; y Atlético vs. Peñarol, en el Lucio Casarín.

El Super 4 será entre el 19 y el 21 de mayo en cancha del mejor equipo del torneo (quien termine primero en la tabla general), siempre que cumpla con los requisitos establecidos en cuanto a infraestructura. En caso contrario deberá negociar su localía con los cuatro posibles estadios que cumplen con lo pautado: Atlético, Ben Hur, Libertad y Unión.



LIBERTAD BUSCA EMPATAR

Este viernes se jugará el segundo punto de la serie semifinal de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol entre GEPU de San Luis y Libertad de Sunchales. Será nuevamente en el “Emilio Perazzo” de la capital puntana, donde el elenco local se adelantó el miércoles con la victoria por 96 a 80. Desde las 21:00, los dirigidos por Sebastián Porta buscarán igualar la serie pensando en los juegos que se vendrán en Sunchales.

Cabe acotar que los Tigres no están contando por lesión con Juan Pablo Wall.



VOLVIÓ DECK Y REAL MADRID GANÓ EN BELGRADO

El Real Madrid venció 85-78 al Partizán, repitiendo como visitante, y puso la serie de cuartos de final de la Euroliga 2-2, con 14 puntos del argentino Gabriel Deck, que salió lesionado en el partido que retornó luego de cumplir una suspensión. El quinto juego se disputará el miércoles 10 en el WiZink Center de la capital española.