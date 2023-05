Libertad perdió en San Luis

Libertad de Sunchales perdió anoche en San Luis ante GEPU por 96 a 80, en el primer partido de la serie semifinal de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol. El estadounidense Tirrel Brown fue el goleador del local y el partido con 26 puntos, mientras que su compatriota Randall Haynes sumó 19 y Andrés Lugli 18, entre los más destacados. Por el lado de los Tigres, Julián Eydallin fue el máximo anotador con 19 tantos, seguido por Mateo Pérez con 15 y Augusto Alonso con 13.

Los parciales fueron 23-26, 42-36 y 70 a 51, siendo el tercer cuarto el decisivo ya que el local metió un parcial de 28 a 15. El segundo partido de la serie se disputará el viernes, nuevamente a las 21 en el estadio "Emilio Perasso".



TORNEO PREPARATORIO

Tres partidos se jugaron anoche por la sexta y última fecha del torneo Preparatorio de primera división de la ARB. En la Zona B, Unión de Sunchales terminó con el invicto de Independiente al imponerse en la Fortaleza del Bicho por 70 a 65, pero igualmente el equipo dirigido por Walter Storani terminó en el primer puesto del grupo. Los parciales fueron 19-6, 31-30 y 58-49. El goleador del juego fue Bruno Fagnola, de la visita con 28 puntos, mientras que Juan Cipolatti se destacó en el Bicho Verde con 24.

Por la misma zona, en Villa Rosas, 9 de Julio venció como visitante a Peñarol por 83 a 55. Por la A, Quilmes se impuso en el estadio Elías David a Libertad por 66 a 56.

Cabe recordar que el martes Atlético de Rafaela derrotó a Libertad de Sunchales, como visitante, por 88 a 65 en el partido que estaba pendiente de la quinta fecha. De esta manera, el equipo dirigido por Javier Maretto aseguró el primer puesto de la Zona A de cara a los play offs, y mantuvo el invicto.

Este jueves, la Crema visitará a Ben Hur completando la sexta fecha y la fase regular. El duelo se iniciará a las 21.30 en el Coliseo del Sur, con el arbitraje de Gonzalo Ponce y Miguel Farías.

Posiciones Zona A: Atlético 10; Libertad 9; Quilmes 8 y Ben Hur 6.

Posiciones Zona B: Independiente 11; 9 de Julio 9; Unión 8 y Peñarol 7.

Los play offs serán: Atlético vs. Peñarol; Libertad vs. Unión; Independiente vs. Ben Hur y 9 de Julio vs. Quilmes.