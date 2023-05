Sin el rafaelino Sánchez, los 21 de Mascherano para el Mundial

SELECCIÓN SUB 20

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El entrenador de la Selección argentina Sub 20 Javier Mascherano presentó la lista de convocados de Argentina para disputar el Mundial de la categoría como anfitrión, sin las ya anunciadas ausencias de Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

Luego de la gran oportunidad que le dio la FIFA al elenco nacional para ser anfitrión y disputar la competencia, el director técnico confirmó a los 21 futbolistas que representarán a la "Albiceleste" en la Copa del Mundo que iniciará el 20 de mayo.

Por su parte, los "Europibes" que sí estarán presentes en la competición internacional son Valentín Carboni del Inter de Milán, Matías Soulé de la Juventus y Luka Romero de la Lazio.

El que finalmente no quedó entre los convocados fue el defensor rafaelino, Felipe Sánchez, jugador de Gimnasia de La Plata.

La lista final quedó conformada de la siguiente manera: Arqueros: Federico Gómez Gerth (Tigre), Nicolás Cláa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River).

Defensores: Agustín Giay (San Lorenzo), Tomás Avilés (Racing), Lautaro Di Lollo (Boca), Valentín Gómez (Vélez), Román Vega (Barcelona de España) y Valentín Barco (Boca). Mediocampistas: Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa de Portugal), Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Federico Redondo (Argentinos Juniors), Máximo Perrone (Manchester City de Inglaterra), Gino Infantino (Rosario Central) y Valentín Carboni (Inter). Delanteros: Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Alejo Véliz (Rosario Central), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Juan Gauto (Huracán) y Brian Aguirre (Newell´s Old Boys).