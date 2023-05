Delgadillo: “Vamos partido a partido”

Atlético de Rafaela atraviesa por su mejor momento en la temporada 2023 de la Primera Nacional. Lo que refleja la tabla también lo trasmite el equipo en la cancha. La ‘Crema’ crece fecha a fecha, se mantiene en los puestos de arriba y se ilusiona con pelear por el ascenso. Pero Nicolás Delgadillo prefirió la cautela, el ir ‘partido a partido’ y destacó la ‘unión que tiene el grupo’.

Tras el 1-0 ante Villa Dálmine, analizando el presente y lo que se le viene al conjunto albiceleste.



-Costó pero lograron el triunfo que tanto querían, están felices…

-La verdad que sí. En el primer tiempo tuvimos varias situaciones, el segundo tiempo fue más luchado, pero igual así todos tuvimos situaciones. No venía entrando, pero bueno, por suerte lo que practicamos en la semana salió.

-Y a pesar de esa adversidad se mostraron calmos, con la idea fija…

-Si, si nosotros bancamos la idea. Sabemos lo que estamos jugando y por suerte en esta nos salvó el Pela (risas), gracias a Dios, entró bien y bueno se lo merece.

-¿Qué les está faltando para concretar todas las situaciones que generan?

-Una cuotita de suerte, creo yo; de afinar un poco la definición. Las situación las tenemos, en el primer tiempo tuvimos tres claras, yo tuve una que decidí mal. Hay que estar tranquilos ya van a entrar y bueno lo importante es que venimos ganando.

-Quedaron a dos de la punta y siguen en esa posición ‘expectante’. ¿Ya se perfila un Atlético protagonista?

-Nosotros vamos partido a partido, nos preocupamos por nosotros, apuntamos a ganar todos los partidos, pero siempre pensando en nosotros, no nos fijamos en los otros rivales. Sí en el que vamos a jugar, pero después netamente en nosotros.

-¿Qué destacas del equipo? Lo que más te gusta…

-El orden, el sacrificio de los once y de los que entran. El grupo está firme, dejan la vida, como se vio el domingo. Hay que seguir así porque esto es largo.