El nuevo capítulo en el juicio político a la Corte

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Aldo Tonón, el ex director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), quien renunció a su cargo hace pocas semanas en medio de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de las prestaciones de ese organismo, se ausentó por tercera vez consecutiva a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados y la presidencia del cuerpo ratificó que se requerirá a la Justicia que se lo haga comparecer con la fuerza pública en una próxima audiencia.

El funcionario judicial cercano al juez supremo Juan Carlos Maqueda, envió una nota en la que justificó su reticencia a declarar alegando que sus intervenciones en el marco de la comisión podrían incriminarlo en la causa penal por el que está siendo investigado en el juzgado del doctor Ariel Lijo.

Tal como se había acordado en la audiencia de la semana pasada, la presidenta del cuerpo, Carolina Gaillard, confirmó que se "se le comunicará al juez la no comparecencia de Tonón y se le pedirá que asista a la comisión con la fuerza pública para la próxima reunión" de la comisión que investiga el presunto mal desempeño a los jueces de la Corte Suprema.

Tonón había presentado la renuncia al cargo desentendiéndose de sus responsabilidades como director de la obra social, al explicar que nunca tuvo capacidad de ejecución de los fondos, en un tiro por elevación a los otros tres magistrados que, cada uno en su momento, presidieron el máximo tribunal (en cuyas manos recae el funcionamiento y supervisión de la prestadora médica).

En paralelo a esta nueva entrega del juicio político, Héctor Daniel Marchi, el ex administrador general de la Corte, cuyo testimonio fue clave la semana pasada en la comisión, prestaba declaración ante el juzgado Lijo por una causa penal abierta por ese motivo.

Es por esta razón que el contador cercano a Lorenzetti, recientemente desplazado de su cargo por el voto de los otros tres jueces (según dijo fue una "sanción encubierta" por un informe crítico que él había entregado en el que destapaba una serie de desaguisados en la obra social, cuyo responsabilidad adjudicó a Juan Carlos Maqueda), no se presentó -con previo aviso- a declarar este miércoles como estaba agendado, por lo que volverá a ser convocado como testigo para el martes de la semana próxima.

El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica), se quejó por la incomparecencia de Marchi e insinuó que el ex administrador general gozó de la complicidad del Frente de Todos para poder ausentarse.

"(Marchi) tiene la suerte de que un juez federal (Lijo) le toma declaración a medida el día que tenía que asistir a la comisión de juicio político", sostuvo el opositor.

Según afirmó, Marchi "vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no incriminación de su jefe político (Lorenzetti) y ahora tiene la suerte de que el doctor Lijo, gran amigo del Frente de Todos, le toma declaración a medida", insistió.

"Yo sé que este juicio político se está muriendo, pero antes de que se muera preferiría tratar de tomarle testimonial a Marchi", ironizó el diputado de Juntos por el Cambio, en una velada crítica al oficialismo que conduce la comisión.

Rodolfo Tailhade rechazó las acusaciones del titular de la bancada cívica: "No sé de dónde saca el diputado López que (Lijo) es amigo del FdT, un juez que está casado con la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad puesta por Horacio Rodríguez Larreta".

Además de Tonón, tampoco asistieron, pese a haber sido citados como testigos, Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte, y el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social.