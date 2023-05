El incidente de Urcera y un aficionado analiza la ACTC

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC se reunió para analizar la supuesta agresión de José Manuel Urcera a un aficionado, por un exabrupto dedicado a la pareja del piloto rionegrino, Nicole Neumann, por la cual fue denunciado y el escrito ya llegó al Ministerio Público Fiscal de Concepción del Uruguay, donde la popular categoría corrió este fin de semana.

Fue la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF), el órgano judicial interno de la ACTC, la que trató el tema, y luego de su cónclave sus integrantes informaron en el tercer punto de los cinco publicados su resolución preliminar: "En relación a los hechos acaecidos el día sábado en los Boxes del Autódromo de Concepción del Uruguay, la CAF está recabando la información correspondiente al mismo a fin de tomar eventualmente, las medidas que pudieran resultar a la cuestión". Esto indica que se inició una investigación interna para poder tener más elementos que les permita tomar una medida. En caso de que el corredor de 31 años reciba alguna sanción, según el Reglamento Deportivo Automovilístico (RDA) de la ACTC, en su capítulo XVII sobre Penalidades, en el punto 17-003, informa que la escala es: apercibimiento, multa, suspensión, desclasificación y descalificación.

Entre los testimonios que buscan los integrantes de la CAF, están las cámaras del circuito entrerriano o algún otro registro que se pueda sumar. Están recabando elementos que les sirva para poder avanzar en el tema. No obstante ello, no descartan citar a declarar a Urcera en algún momento.

En este marco, el hincha le habría dicho algo desubicado a Neumann quien, con sus hijas, suele acompañar al piloto a todas sus carreras. El competidor reaccionó y en ese momento le habría dado un golpe al hombre, que terminó en el piso, debió ser socorrido, aunque no habría sufrido mayores consecuencias físicas.