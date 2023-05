Cámara Penal rechazó pedido de recusación del juez Matías Drivet

Los magistrados de segunda instancia de la Cámara Penal de Rafaela, Sergio Alvira y Cristian Fiz, decidieron rechazar el martes último, la recusación planteada sobre el juez –colega de Cámara- Matías Drivet, en el marco de la solicitud para que se aparte de la causa sobre un presunto caso de abuso, que tiene como acusado a Emanuel S. –causa emblemática y prioritaria para la agrupación Verdad y Justicia Rafaela-, por lo que el juez Drivet será mantenido y convocado para juzgar en este caso las veces que sean necesarias de aquí en más.

Tanto los jueces Sergio Alvira como Cristian Fiz decidieron rechazar la recusación y mantener al juez Drivet en la causa; en tanto que el juez Enrique Alvarez, de la Cámara Penal de Santa Fe y que participó de la audiencia por Zoom, se abstuvo de opinar.



LAS RAZONES

INVOCADAS

Algunas de las razones invocadas, de por qué Fiz y Alvira rechazaron la recusación son los que siguen.

En el caso de los tweets donde Drivet tildó de “burdas, fascistas y contradictorias” a la madre del encartado y a otras mujeres que pacíficamente se manifestaban frente a Tribunales con afiches pegados haciendo alusión a la causa; los jueces dijeron que esos tweets del Dr. Drivet, no estaban dirigidos a ninguna persona en particular y lo que entienden es que lo que hacía el Dr. Drivet fue quejarse del tipo de protesta ya que –sostienen- los carteles tenían nombres individualizando jueces.

Acerca del uso del lenguaje inclusivo en algunos de los fallos del Dr. Drivet, aspecto que también formó parte del pedido de recusación, los jueces dijeron que el uso de este lenguaje y la conveniencia de su uso o no es una materia que está en discusión, indefinido, basándose en que hay organismos oficiales que los usan –pusieron como ejemplo el Banco Central y a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- e incluso citaron a Naciones Unidas (ONU) que sostiene que este lenguaje “es una forma de expresarse sin discriminar a un sexo, género e identidad”. Los jueces afirmaron también que, el lenguaje inclusivo es lo mismo que utilizar modismos, latinismos jurídicos y palabras en inglés para que los textos sean más asequibles al lector.

Así que finalmente, el juez Drivet seguirá participando en esta causa, participación que pidieron sea rechazada, tanto los familiares del acusado, como el acusado mismo quien dijo sentir "temor y preocupación" por su futuro, si es que este quedase en manos del Dr. Drivet. Veremos que depara el futuro de aquí en más.