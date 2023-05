Kerstens y el valor de otro triunfo

CRAR mantuvo su invicto como local el sábado pasado ante La Salle y se trepó al segundo puesto del torneo de Segunda División del TRL, justo en la previa a la visita al puntero Jockey de Venado Tuerto, a jugarse el 6 de mayo.

Santiago Kerstens disfrutó del día de su cumpleaños con un try y otros 9 puntos con el pie, además de ser el capitán en este buen presente del equipo Verde. Luego del encuentro nos manifestó sus sensaciones:

«Siempre está bueno ganar de local, una lástima que no nos pudimos llevar los cinco puntos. La Salle nos planteó un partido muy físico y complicado, por momentos fuimos superiores y en otros cometimos muchos errores, con el condicionante del viento, pero lo pudimos sacar adelante», expresó Patita tras la dura exigencia.

Sobre su try tempranero, el apertura puntualizó que «por suerte me tocó hacer un try justo el día del cumpleaños, pero los partidos hay que trabajarlos, no nos podemos quedar con un try de arranque y son 80 minutos los que tenemos que estar al cien por ciento».

En cuanto a lo que significa tener la capitanía en este momento, expresó que «al principio cuando mis compañeros y los entrenadores me eligieron quedé medio sorprendido, no lo esperaba. Pero bueno, es un trabajo bueno dentro del plantel y tengo buenos compañeros al lado y sé que si hay algún problema puedo apoyarme en ellos».