Otra visita de Castellano a la UNRaf

El intendente Luis Castellano, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen y autoridades de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) efectuaron ayer una nueva recorrida por el predio que la institución ocupa a la vera de la Ruta Nacional N° 34, para observar el funcionamiento del nuevo edificio destinado al dictado de clases.

Al respecto, el Intendente explicó que "por cuestiones de agenda, no pude estar presente en la inauguración de las nuevas aulas. Y no había podido todavía ver el edificio terminado. Ahora lo veo completo, y por supuesto, en pleno funcionamiento con los chicos y chicas en clases". “Además, estamos aquí para fortalecer el vínculo entre el municipio y la UNRaf, que para nosotros es clave. Necesitamos de UNRaf y UNRaf necesita del municipio. En definitiva, esa conjunción es en beneficio de la ciudad universitaria que nosotros estamos potenciando. Justamente dentro de esas actividades conjuntas estamos analizando cómo está funcionando el Corredor Universitario que no es sólo para UNRaf, sino para todas las casas de estudios universitarios y terciarios", mencionó el mandatario.

Finalmente, Luis Castellano destacó: “También estamos analizando todos los servicios que podemos ir trayendo para cubrir las necesidades de los estudiantes. Me parece que es una clave de esta consolidación de Rafaela Universitaria, que ya tiene un volumen importante: 7500 estudiantes de Rafaela y de la región. De este modo, UNRaf está marcando un liderazgo muy fuerte que ya tiene abarcabilidad provincial, incluso extra provincial”.



LA INAUGURACIÓN

En representación de la universidad, su vicerrectora, María Cecilia Gutiérrez, comentó: “Cuando comenzamos en marzo en estas nuevas aulas, la verdad es que la felicidad de los chicos, las chicas y de los mismos docentes fue mucha. El otro día, en el acto inaugural, los no docentes y mucha gente se nos acercaban y nos contaban de la emoción por sentir que este es nuestro espacio, que ésta es nuestra casa”. La vicerrectora continuó afirmando: “Siempre digo, esto no fue la inauguración solo del edificio de aulas, sino una gran inauguración dado que nunca habíamos podido hacer inauguración del campus. Cuando empezamos a trabajar en el edificio 1 fue en plena pandemia. Empezamos a trabajar y le dimos derecho nomás. Por eso, el acto del otro día fue simbólicamente mucho más importante que solo inaugurar las aulas, sino que fue inaugurar la generalidad de este campus que va a ser la casa de la universidad para los próximos años”.

En ese sentido, María Cecilia Gutiérrez valoró el rol que empieza a ocupar la universidad para toda la gente de la ciudad y la región: “Había mucha gente que se acercó a la universidad. Había familias, gente adulta, gente mayor que se animó a entrar a la universidad, que se animó a entrar a las aulas, a conocer. Por eso decimos que UNRaf nos parece un lugar super importante, porque esto es para toda la comunidad de Rafaela y de la región”.



IGUALAR OPORTUNIDADES

La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, también se expresó indicando que “aprovechamos esta linda visita por las instalaciones de UNRaf para hablar de todos los programas con los que articulamos, con los que especialmente llegamos a igualar oportunidades de los chicos y chicas que eligen estudiar en Rafaela. Uno de los programas que está recién iniciando es el Corredor Universitario”. La funcionaria remarcó que “el programa consiste en adaptar el transporte público para que lo puedan usar los chicos y chicas del turno noche para llegar de manera segura a su casa. En el caso de UNRaf, llegar a la Terminal, ya que hay un buen número de estudiantes de Sunchales y de otras localidades que están sobre la Ruta 34. Para los que no lo saben, un bus del transporte público los espera y los lleva a la terminal. Otro cole, en otro horario de salida adaptado especialmente para ellos, recorre la ciudad y se acerca a cada barrio donde pertenecen los chicos. Esta prueba piloto que empezó en esta universidad ya está empezando su relevamiento en la UTN para iniciar sus recorridos desde allí a partir de las próximas semanas. Y así, sucesivamente, vamos a ir llegando a cada una de las casas de estudio para garantizarle la seguridad a cada chico y chica que sale a estudiar”.



PROGRAMA, BECAS,

BOLETO EDUCATIVO

Por otro lado, Mariana Andereggen comentó: “Estuvimos también articulando otros programas, hablamos sobre becas, sobre el Boleto Educativo, y sobre algo nuevo que estamos construyendo, que tiene que ver con el acompañamiento educativo para aquellos ingresantes que aún deben alguna materia del secundario. Por la reglamentación de la universidad, hay una espera de un tiempo. Desde el municipio, lo que estamos haciendo es acompañar con el programa “Seguila!” para que las y los alumnos de nivel secundario, rindan esas materias y que el inicio del cursado universitario no se trunque. Ya hay muy buenos resultados. Se han recibido unos 15 chicos en este “Seguila Universitario” desde principios de este año; es decir que son 15 trayectorias educativas que van a poder seguir firmes en la universidad”, completó Andereggen. Por último, Héctor Michelluti, secretario Administrativo de UNRaf, manifestó que “como resaltó el Intendente en primera instancia, el trabajo mancomunado entre UNRaf y la Municipalidad resulta sumamente importante para nosotros porque nos brindan un soporte muy importante en todo lo que tiene que ver con la apertura de calles, o con la prestación de los servicios públicos que llegan hasta la universidad. Todo eso redunda en beneficio de toda la comunidad educativa”. Respecto a las obras que se han inaugurado en el edificio y en los anteriores, indicó que “forman parte de nuestro gran orgullo de pertenecer a UNRaf. Creo que es devolver a la comunidad todo lo que emprendimos”.



LICITACION PARA UN

NUEVO EDIFICIO

La recorrida y posterior reunión sirvió además para manifestarle al Intendente los alcances de la licitación que se realizó días pasados para la construcción del nuevo edificio que se proyecta para el campus denominado “Construir Ciencias”. Ocupará un sector muy importante brindando mayor cantidad de aulas y de estructura administrativa para la universidad.