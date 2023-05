Fue creada la Comisión de Salud Animal

Ya se encuentra en funcionamiento, desde este miércoles, la Comisión de Salud Animal. La formación de la comisión se concretó en el Salón Verde del edificio municipal y estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; el concejal Juan Senn; la concejal Alejandra Sagardoy; el médico veterinario Marcelo Pfaffen, integrante del Departamento de Zoonosis, y representantes de organizaciones no gubernamentales que se ocupa de la protección de los animales.

El objetivo de la mencionada comisión es realizar el seguimiento, asesoramiento y evaluación de las políticas públicas, ordenanzas vigentes y las que se puedan crear en el futuro, con respecto a la salud de los animales y zoonosis.

La Comisión de Salud Animal está conformada por un representante titular y un suplente del área Salud de la Municipalidad de Rafaela, un titular y un suplente del Concejo Municipal, uno de cada organización no gubernamental protectora de animales (ARPA, ADAPA, Asociación Civil El Amparo, Red de Políticas Públicas, entre otras) y entidades profesionales afines que deseen colaborar con los objetivos y funciones del espacio.

El surgimiento de la comisión es fundamental para que el Estado pueda avanzar con las políticas públicas de salud animal, en particular, a partir de la presencia de las ONG que se suman para aportar conocimiento y trabajo en cuanto al abordaje de distintos temas afines a la realidad de la población animal.



EL QUIRÓFANO MÓVIL

EN BARRIO ITALIA

Mientras tanto, el municipio informó que el Quirófano Móvil atenderá este jueves y viernes en barrio Italia (Bollinger 161) en el horario de 7.00 a 13.00. Sus tareas principales son la vacunación, desparasitación y castración. La atención del personal será por orden de llegada y por consultas se encuentra habilitado el número telefónico 3492 41 05 48. Asimismo, es válido recordar que la Dirección de Zoonosis atiende de manera permanente en Las Heras 1.265, de lunes a viernes de 7.00 a 13.00.