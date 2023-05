La maquinaria agrícola santafesina tuvo un 2022 récord, pero preocupan las perspectivas

En el último año, el sector de maquinaria agrícola exhibió un notable desempeño. Con casi 12.000 unidades producidas a nivel nacional (entre tractores, sembradoras y cosechadoras), la producción de este sector fue la más alta desde 1996, superando el volumen alcanzado en 2021, que hasta ahora ostentaba el mejor registro del presente milenio. La mejora en la rentabilidad del agro producto de la suba de los precios internacionales de los principales commodities explican parte de esta suba.

Además, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero del INDEC, a nivel nacional el sector registró un crecimiento acumulado del 13,4 % en el año, respecto del 2021, superando el desempeño del rubro Maquinaria y equipo (que engloba a ésta y otras actividades productivas), así como también al Nivel General del índice. Es decir, el sector tuvo un mejor desempeño que el resto de las actividades, y fue uno de los de mayor dinamismo que traccionó al resto de la economía.

Este buen desempeño, según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, tiene una particular implicancia para la economía provincial. De acuerdo a datos de IERAL (2021), se encuentran radicadas en Santa Fe 533 empresas fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes, lo que representa el 44% de las empresas totales del país y la convierte en la provincia líder del sector (Córdoba posee 398 empresas – 33% del total – y Buenos Aires 162 fabricantes – 14% del total).

No conforme con ello, el sector además tiene un fuerte arraigo territorial. Según el mencionado trabajo, 17 de los 19 departamentos de la provincia poseen producción de maquinaria agrícola, aunque la mayor parte se concentra en el sur santafecino. De hecho, las localidades de Armstrong y Las Parejas, ubicadas ambas en el departamento Belgrano, lideran el ránking de localidades con mayor número de empresas en la provincia con 74 y 73 plantas cada una.

Dada la gran relevancia que posee el sector en la economía santafecina, el buen desempeño del sector en el último año a nivel nacional tuvo su correlato ampliado en la provincia. Si se observa el rubro Maquinaria Agrícola del Índice Provincial de Actividad Industrial que elabora el IPEC, se aprecia que luego de la caída causada por la pandemia, a partir de abril 2020 se inicia un claro sendero de expansión del sector, que continuaba hasta hace poco, porque ya se muestran signos de estancamiento en sus medias móviles.

Además, cuando se compara la evolución del sector con el Nivel General del índice (línea marrón del gráfico que sigue), se observa que el sector tuvo un desempeño superior al resto de las actividades productivas. De hecho, la variación interanual acumulada del índice general arroja un crecimiento del 5,1% en el último año en la provincia, mientras que el sector maquinaria agrícola en particular indica un acumulado interanual del 11,1%.

Estos números de actividad se condicen con lo ocurrido con la generación de empleo en el sector. Tomando los datos de Empleo Privado Registrado por provincia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se observa que el total de empleos directos en el 3er trimestre del 2022 (último dato disponible) para el sector era de 5.559 personas en ese período; es decir, un 24,8% más que el piso registrado en el 1er trimestre del 2020 en plena crisis del COVID-19. Además, en el 3er trimestre del 2022 había empleados en el sector el mayor número de personas desde el inicio de la serie, en 1996, lo que marca la veloz recuperación y el dinamismo que adquirió el rubro en el período post pandemia.

Esta reactivación observada desde la salida de la pandemia viene impulsada fundamentalmente por una sólida demanda interna. El contexto de alta brecha cambiaria, elevados precios de commodities agrícolas, tasas de interés bajas en términos reales (junto con programas de financiamiento para el agro impulsados por los gobiernos de los distintos estamentos del Estado) resultó más que propicio para fomentar la capitalización de los productores a través de maquinaria que permita mejorar la productividad en las próximas campañas.

Acorde con esto, los datos de ventas de maquinaria agrícola en la provincia (que también incluyen maquinaria importada) exhiben un incremento interanual de 5,3% en las unidades vendidas con relación al año 2021, aunque con variaciones interanuales dispares, registrando 5 meses de caída y 7 de incrementos. No obstante, hay que tener en cuenta que 2021 fue, de igual manera, un año de fuerte capitalización para el sector. Si bien el año 2023 comienza con una variación interanual positiva para enero, las perspectivas no son claras y dada la sequía y el deterioro macroeconómico, podría esperarse que el sector ralentice su desenvolvimiento.

Además, cabe mencionar que, a pesar de que el principal destino de la producción es el mercado interno, en el último año también se observó una marcada recuperación en las exportaciones provinciales de maquinaria agrícola.

De acuerdo con datos del IPEC, en el 2021 se exportaron más de 3.100 tn de maquinaria agrícola santafecina. Esto representa un incremento del 51% respecto del año anterior y lo convierte en el mayor volumen exportado desde el 2014. Además, medido en valor, las exportaciones alcanzaron casi US$ 21 millones, un récord desde el 2015. De todas maneras, tal como se observa en el gráfico, los datos aún se ubican por debajo de los registrados entre 2005 y 2014.

Pese a todo, las perspectivas para el sector no son claras. La combinación de sequía e inestabilidad macroeconómica podría generar que los productores pospongan sus decisiones de inversión. Como sostiene el informe AgBarometer de marzo 2023 realizado por la Universidad Austral, la confianza de los productores se encuentra en niveles muy bajos y el 76% de ellos manifiestan que no es un buen momento para invertir.