Reunión tripartita entre la Provincia, gremios y empresas de la construcción

Tal como lo publicó este Diario en la víspera, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, encabezó este miércoles la reunión tripartita del sector de la construcción en la cual participaron dirigentes sindicales de UOCRA y autoridades de la Delegación Santa Fe de la Cámara de la Construcción. La agenda del encuentro incluyó aspectos relacionados con el análisis de la actividad sectorial, así como también temas técnicos que tienen que ver con la salud y seguridad de las y los trabajadores en sus ámbitos de trabajo.

Al término del mismo, Pusineri expuso los principales temas abordados: “En primer lugar, reivindicamos el modelo de diálogo tripartito no sólo porque es un modelo promocionado nacional e internacionalmente, sino que ha demostrado ser el formato más eficaz para darle tratamiento a las relaciones laborales”. “La idea de la reunión – continuó el Ministro–, más allá de los objetivos propios de la tripartita, es reafirmar el diálogo entre empleadores y trabajadores, con la presencia del Estado, para analizar todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales”. Y señaló: “En esta oportunidad, junto al sindicato y a la Cámara hemos conversado acerca de la marcha de las obras públicas dentro de un contexto macroeconómico, complicado como el que conocemos, poniendo el acento en la preservación de las fuentes de trabajo. Estamos atravesando un momento difícil con la posibilidad de una desaceleración económica”.



MESA TÉCNICA Y CONTINUIDAD

DE LOS ENCUENTROS

Pusineri también anunció la puesta en marcha de una mesa técnica relacionada con la actividad inspectiva que tiene el Ministerio, a fin de recibir distintos aportes que redunden positivamente en los operativos que realiza el cuerpo de inspectores de la cartera laboral en todo el territorio provincial. Por último, manifestó que se van a mantener este tipo de acercamientos con gremios y empresas de diversos sectores económicos: “Días pasados estuvimos reunidos con industriales de la provincia y seguramente en los próximos días lo estaremos haciendo con representantes de otras actividades. La idea es ir teniendo un panorama completo de cada sector, fomentando el diálogo como actitud preventiva para lo que pueda ir sucediendo”. Además, Pusineri remarcó que “puede haber alguna afectación puntual en las obras con financiamiento nacional, pero en todas las obras que tienen financiamiento provincial se sigue trabajando con continuidad”.

Del encuentro participaron el secretario general de UOCRA Santa Fe, César Daniel Cassina; la presidenta de la Delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción, Verónica Eizmendi; el subsecretario de Trabajo, Antonio Milici; el subsecretario de Fiscalización, Facundo Osia; y el director de la Regional Santa Fe del MTEySS, Juan Mario Quagliotti.



"COMPLICACIONES FINANCIERAS"

Cabe recordar, que según publicó el portal Letrap, funcionarios de los ministerios de Economía y de Infraestructura plantearon el pasado jueves ante empresas constructoras las "complicaciones financieras" de la Provincia que obligarán a ralentizar la ejecución de algunas obras ya licitadas o que están en pleno desarrollo. En realidad, la reunión fue en respuesta a una carta enviada por las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat que está a cargo de Silvina Frana, en la que reclamaban recalcular redeterminaciones de precios ante un atraso en los pagos de certificados de obra.

No solo la provincia de Santa Fe comienza a sentir la crisis financiera. El Gobierno nacional ya incumplió el pago de certificados de obra del Plan Circunvalar Santa Fe a la empresa Merco Vial, que por falta de fondos despidió a cerca de 50 trabajadores, lo que derivó en una protesta de la UOCRA sobre Ruta 70 a la altura de Colonia Pujol, al este de Esperanza. Otra obra con inversión de la Nación en la planta de ASSA en ciudad de Santa Fe también registra problemas de pagos por lo que hay alerta del gremio de la construcción.

Por ahora, la decisión del gobierno de Perotti sería mantener las obras en marcha aunque para ello deberá negociar con los contratistas. Eso es lo que hará hoy Pusineri, que además buscará que esta situación no repercuta en el nivel de empleo del sector para evitar nuevos conflictos como los que se observan sobre Ruta 70.

Y con respecto a la situación de Rafaela, habrá que ver cómo se llevarán a cabo las obras que se están ejecutando en la actualidad. En este sentido, el Gobierno provincial mantiene varios frentes de obra en la ciudad. Si bien dio por terminada la ejecución del entubado de calle Tucumán, está en plena ejecución la construcción del nuevo hospital regional de alta complejidad en el edificio de bulevar Lehmann al 2.800, donde solo se habilitó un sector para la internación pediátrica. Además, continúa la reconversión y ampliación a cuatro carriles del ingreso oeste de la ciudad por Ruta 70, desde el Cementerio Municipal hasta el cruce con la Circunvalación de Ruta 34. Del otro lado, prosigue el proyecto de Ruta Segura para la 70, que implica la construcción de un tercer carril en distintos tramos de la misma entre Bella Italia y Esperanza, a la vez que se ensanchará la traza entre el Paseo del Este y el límite con Bella Italia. Al respecto, avanza rápidamente la construcción del ensanche de la prolongación de Avenida Santa Fe frente al Country del Jockey Club de Rafaela.