Bajó el dólar, pero la venta fue muy fuerte

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Banco Central debió realizar ayer otra fuerte venta de divisas, por US$ 125 millones, mientras el dólar blue cotizó en baja a $469 en la punta vendedora, en tanto que los tipos de cambio financieros operaron dispares, en las segunda jornada de las nuevas limitaciones. El BCRA realizó pagos de importación de energía por unos US$ 60 millones.

El dólar paralelo cedió hasta los $469 para la venta y $464 para la compra, mientras que la brecha con el oficial alcanzó el 107,8%.

En la bolsa porteña el dólar MEP o Bolsa rebotó casi un peso y operó en los $429,6 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 90%.

El dólar contado con liquidación bajó hasta los $423 y el spread con el dólar oficial alcanzó el 89%.

El dólar agro aportó US$ 99 millones, la liquidación más alta desde el 24 de abril pasado, acumulando ingresos por US$ 1.704 millones desde el comienzo de la tercera etapa del Programa de Incremento Exportador.

Entre los tipos de cambio que se aplican para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito, el dólar Qatar se vendió a $464,18 y el turista o tarjeta avanzó hasta los $406.

El dólar ahorro o solidario, con la carga impositiva finalizó a $382,95 y el oficial sin impuestos promedió una cotización de $232.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, aumentó hasta los $225,25 y en los dos primeros días de esta semana subió $2,52 contra $2,34 de suba en idéntico lapso de la anterior.