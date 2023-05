Busatto profundiza el armado para potenciar su candidatura a gobernador

A menos de diez días para que cierre el plazo de presentación de listas para las elecciones primarias del 16 de julio, el diputado provincial, Leandro Busatto, no dudó en asegurar que su precandidatura a gobernador "está más firme que nunca" más allá de la falta de definiciones del peronismo, y en especial del gobernador, Omar Perotti. "Nosotros vamos, estamos consolidados y proponemos una renovación con nuevas ideas y con propuestas para una Provincia mejor", expresó Busatto, quien cuenta con el respaldo del jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, y del jefe del bloque de diputados nacionales por el oficialismo, Germán Martínez entre tantos otros.

"Yo soy el único candidato que va a construir una alternativa al peronismo de Perotti y esto lo digo consciente de que si el candidato de Perotti es (Roberto) Mirabella está todo más que dicho. Pero si el candidato es (Marcelo) Lewandowski porque Mirabella no va, me parece que está claro que Lewandowski va a expresar a Perotti. La única alternativa, la única visión del peronismo que va a ofrecer otra mirada y otra provincia, con mucha humildad lo digo, va a ser la nuestra. Así que vamos a competir en las PASO porque además tenemos una visión de renovar generacionalmente el peronismo y una visión de aportar otra mirada para una nueva Provincia", sostuvo Busatto.

El legislador consideró que "Juntos por el Cambio parecen tener las cosas más claras, con dos candidatos ya lanzados (Maximiliano Pullaro y Carolina Losada) pero en el peronismo faltan definiciones, el Gobernador no muestra las cartas".

Busatto visitó la Redacción de LA OPINIÓN para ratificar su precandidatura a gobernador poco antes de encabezar un plenario de la militancia del Departamento Castellanos para ordenar el espacio y avanzar con la integración de las listas. Francisco Barredo, ex candidato a concejal, se perfila a esta altura como el precandidato a senador departamental.

-¿Va a haber candidato a senador?

-Sí, sí, va a haber candidato a senador. Bueno, me está acompañando Francisco Barredo, que va a seguramente estar con la candidatura a senador nuestro recorriendo el departamento. Es un compañero joven, vinculado a la docencia, así que para nosotros también es motivo de alegría que haya compañeros y compañeras en todo el departamento que estén recogiendo nuestra propuesta, que nos estén acompañando hace mucho tiempo para competir en las PASO y generar una opción dentro del frente de todos.

-¿Habrá lista de candidatos para la Intendencia y el Concejo de Rafaela?

-Estamos trabajando en eso, estamos evaluando todas las posibilidades. Nuestro espacio político ya está afianzado en Rafaela, tiene un grupo de compañeras y de compañeros que hace años respaldó a Cristina Fernández de Kirchner, ha acompañado a Agustín Rossi y hoy nos acompaña a nosotros. Hoy estamos evaluando la posibilidad de competir electoralmente también porque entendemos que hay una vacancia que no está cubierta por las expresiones del peronismo local. El peronismo local tiene una visión diferente de algunas cuestiones y nosotros creemos que tenemos otra mirada, Queremos hacer otra ciudad, queremos plantear otro departamento y obviamente queremos construir otra provincia.

"Siempre me gusta venir a Rafaela. Y esta vez nuestro objetivo es, obviamente, a 10 días del cierre de listas, terminar de afinar los detalles de lo que va a hacer nuestro armado político-electoral en el Departamento Castellanos y en la ciudad de Rafaela. Tenemos muchas expectativas de conformar una propuesta que permita competir en las PASO de julio. Entendemos que tenemos todas las posibilidades de ganar una interna ofreciendo una mirada diferente de la Provincia, que recoja aquellas cosas que en Santa Fe se han hecho bien durante un tiempo y que también permita trabajar sobre las cosas que no están bien. Así que estamos con mucha expectativa visitando la ciudad y obviamente con mucha expectativa de cerrar buenas listas que nos permitan tener expresión territorial en todo el departamento y en la ciudad de Rafaela también", sostuvo Busatto.

-En tiempos de polarización, de discurso agresivo, ¿cómo tiene que ser un candidato en la provincia de Santa Fe?

-Creo que los posicionamientos son todos respetables y todos válidos, pero entiendo que en esta etapa la política se ha divorciado mucho de la gente y eso tiene que ver con respetar el ego del dirigente y poco la gente de la gente. Me parece que lo que hay que volver a expresar son algunas certezas y la idea de construir futuro pensando más en la gente que en los dirigentes. Eso no quita que vos te puedas parar en un blanco o en un negro pero también tenés que buscar la manera de ir construyendo grises. Porque construir grises implica que vos sostenés tu posición y también se incorpora la mirada del otro o de la otra. Y algunas políticas en Santa Fe necesitan pasar a convertirse en políticas de Estado. Para construir una política de Estado necesitas abandonar la idea de que solamente hablas con los tuyos o con los que te sentís cómodos y es necesario dialogar con todos.

-¿Cuál es la agenda para la campaña?

-Me parece que en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe es momento de construir una política de Estado. La política de Estado implica ponerse de acuerdo en todo con los partidos con representación democrática en la provincia de Santa Fe e inclusive con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Es necesario construir acuerdos políticos alrededor de cinco o seis ejes que nos permitan avanzar en un plan quinquenal independientemente de quién gobierne o de la fuerza política que esté administrando los destinos de la provincia de Santa Fe. Hay que hacer un gran acuerdo político para actualizar las leyes en materia de seguridad. Hay que hacer una actualización de la propia fuerza de seguridad. Santa Fe tiene un problema que es la deslegitimación que sufre su policía respecto a la ciudadanía. Hay que hacer un gran acuerdo político para sostener niveles de inversión social importantes en los barrios populares, en la cultura, en el deporte. Hay que fortalecer la vida de los clubes y hay que hacer un gran acuerdo respecto a una mirada que se tiene sobre la justicia. Tengo expectativa de que podamos sostener una política de estado y para eso hay que construir, no sé si grises, pero sí la concurrencia de miradas diferentes sobre los mismos temas abordando los problemas futuros o los problemas presentes. Me parece que es el gran desafío de la política en este tiempo, construir acuerdos.

-Ustedes estuvieron trabajando en el desarrollo de una agenda propia.

-Queremos construir una propuesta política en la provincia de Santa Fe que venga de abajo hacia arriba, una propuesta política lo más horizontal posible con la mayor participación ciudadana posible. Desde el año pasado venimos recorriendo toda Santa Fe con estos ejes hemos decidido lanzar un espacio que se llamó Agenda 20-23. Recogimos discusiones, soluciones, interrogantes y obviamente opiniones sobre seis ejes temáticos que son los que queremos desarrollar en plena campaña. La seguridad, obviamente, la educación, la salud pública, la producción y el empleo, el desarrollo territorial y el hábito y el ambiente. Para nosotros son seis ejes transversales que hay que construir pensando claramente en aportar una mirada ciudadana.