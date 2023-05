El comercio bilateral entre Argentina y Brasil llegó en abril a los US$ 2.554 millones y creció 11,1% interanual, pero las ventas argentinas al país vecinos cayeron 13,6%, según un informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El intercambio comercial entre ambos países bajó 7,5% con respecto a marzo pasado, por las menores exportaciones en un 24,9%, compensadas por el aumento de importaciones en un 5,5%.

Según el relevamiento de la CAC, las ventas argentinas a Brasil cayeron 13,6% con respecto a abril del año anterior, y cortaron la tendencia al alza de los tres meses anteriores, al sumar US$ 889 millones.

Las importaciones desde el país vecino llegaron a US$ 1.665 millones y mostraron un alza interanual del 31%, y el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de US$ 776 millones.

El comercio entre ambos países acumula en el primer cuatrimestre del año un saldo negativo para la Argentina por US$ 1.775 millones. (NA)