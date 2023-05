Lula se comprometió con Fernández a defender a Argentina ante el FMI

El presidente Alberto Fernández recibió este martes un fuerte respaldo político de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en Brasilia y tras cuatro horas de reunión decidió activar al Banco de los Brics para respaldar el comercio exterior argentino ante la restricción de divisas y además se comprometió a reclamar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "sacarle el cuchillo del cuello" de la deuda a su principal socio regional."Yo pretendo conversar, a través de mi ministro de Hacienda, con el FMI para quitarle el cuchillo del cuello a la Argentina. El FMI sabe cómo se endeudó la Argentina, sabe a quién le presto el dinero y por lo tanto no puede seguir presionando a un país que solo quiere crecer, generar empleo y mejorar la vida del pueblo", resaltó Lula.En una declaración conjunta, en la que no trascendieron detalles acerca de qué medidas se lograron acordar en la reunión que se extendió por más de cuatro horas, el presidente de Brasil precisó: "Voy a hacer todo y cualquier sacrificio para que podamos ayudar a la Argentina en este difícil momento".Según supo Noticias Argentinas, en la reunión se acordó un esquema similar con el que se anunció la semana pasada con China. El encuentro permitió acercar posiciones para establecer un sistema de crédito con SIRA en reales. Se buscó crear un sistema de garantías sobre flujos futuros de Argentina de exportaciones incrementales y financiar importaciones este año.La comitiva nacional quedó en realizar una reunión con el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad; el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin; el secretario del ministro de Hacienda, Gabriel Galipolo; y el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Aloizio Mercadante; con el equipo económico argentino. Además, se formalizará una convocatoria de exportadores brasileños e importadores argentinos probablemente en la FIESP en San Pablo para avanzar.Por su parte, Alberto Fernández celebró "el apoyo explícito" que Lula y puntualizó: "Han tomado la decisión de ayudar a que las empresas de Brasil sigan exportando a la Argentina y nos habían pedido algunos deberes que hemos hecho, que tienen que ver con las garantías necesarias para que Brasil pueda favorecer esos créditos"."Pude transmitirle al Presidente y sus colaboradores la situación que estamos viviendo en la Argentina, cuya situación económica se ha complicado como consecuencia de la sequía. De verdad celebro y valoro el apoyo explícito que el presidente Lula nos ha dado como país y como Gobierno", destacó Fernández.En esa línea, el mandatario argentino precisó: "Hemos quedado que la semana entrante en equipo del ministro (de Finanzas de Brasil Fernando) Haddad con el equipo del ministro (de Economía Sergio) Massa ya se reúnan para ver cómo podemos concretar esas cosas"."Valoro los esfuerzos que Brasil hace por ayudarnos. También celebro la explícita posición que ha tomado respecto de la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Como saben, estamos rediscutiendo con el Fondo el programa al que nosotros nos comprometimos en su momento, porque objetivamente las condiciones han cambiado con la guerra (en Ucrania) y la sequía", enfatizó.Para Fernández, se trató de "un buen encuentro" debido a que se están "poniendo en marcha soluciones" y completó: "El compromiso que asumió el presidente Lula es para nosotros un respaldo muy importante y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar los puntos de acuerdo".En tanto, Lula afirmó que continuará charlando con los integrantes del bloque Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para ver cómo pueden "ayudar a la Argentina", además de aclarar que conversará "con los empresarios brasileños que exportan hacia la Argentina y con el Congreso Nacional brasilero para ver qué se puede hacer" para que al gobierno de Alberto Fernández a "encontrar una solución" a la crisis económica.Fuentes oficiales indicaron a Noticias Argentinas que el objetivo es que Fernández y Lula generen "una ingeniería financiera para dinamizar el intercambio comercial", utilizando reales y no la divisa estadounidense, para "descomprimir el uso de dólares". .En esa línea, el mandatario brasilero afirmó que Alberto Fernández "va a volver más tranquilo" a la Argentina "sin dinero, pero con mucha disposición política" de su parte, y destacó: "Cuando hablamos de encontrar una salida para Argentina estamos hablando de Sudamérica, estamos hablando del Mercosur y estamos hablando del principal socio comercial de Brasil".Por último, Lula le pidió a Fernández que "le comunique al pueblo argentino la seguridad de que Brasil asume el compromiso con el Mercosur y con Argentina"."Haremos todo lo que esté nuestro alcance, dentro de las posibilidades, de intentar resolver los problemas económicos que existen para hacer que Argentina vuelva a ser una economía próspera de nuestra querida Sudamérica", sentenció.Según supo NA, el jefe de Estado primero compartió un encuentro a solas con Lula, en el Palacio de la Alvorada, y luego se realizó una reunión bilateral de la que participarán seis integrantes de cada país.En representación de Argentina también estuvieron el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores) y Sergio Massa (Economía); el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.Luego del encuentro grupal y para finalizar la jornada, el presidente de Brasil fue el anfitrión de una cena a la que asistió parte de la comitiva argentina, entre los que se encuentra la primera dama, Fabiola Yáñez. (NA)