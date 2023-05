Despacho para "incómodos" pedidos de informes al DEM

El Concejo Municipal dio despacho a ocho proyectos durante la reunión de comisión de este martes, que ahora pasarán al orden del día de la sesión de este jueves, donde la oposición planteará reclamos sobre temas "espinosos" para el Departamento Ejecutivo Municipal. Tres pedidos de informes impulsados por el opositor Leonardo Viotti marcarán el ritmo de la discusión política del jueves siempre y cuando los ediles oficialistas ensayen alguna respuesta. Al menos durante el encuentro de ayer nadie quiso defender a los secretarios del Ejecutivo cuestionados en forma indirecta con las tres iniciativas anticipadas por este Diario el sábado pasado.

La primera requiere al DEM que brinde información sobre la denuncia efectuada por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) en torno a casos de abusos de poder, maltrato y violencia laboral en el área de Protección Vial y Comunitaria que depende del secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel. Más allá de cinco coordinadores del área fueron separados del cargo sin goce de sueldo mientras el Ejecutivo sustancia un sumario administrativo, Viotti reclamó que se informe:

-Si se detectaron irregularidades en la asignación de horas extras en algún área del Municipio.

-Si existe alguna investigación interna al respecto, en base a las denuncias públicas realizadas por SEOM.

-Los criterios utilizados para determinar la asignación de horas extras a cada agente.

"Tomamos un compromiso de trabajo con los empleados del municipio para acompañarlos desde nuestra función legislativa para que se esclarezcan los casos de denuncias por diferentes tipos de violencias y abusos ejercidos principalmente hacia agentes mujeres dentro del ámbito municipal. Hoy estamos haciendo efectiva nuestra palabra y responsabilidad como concejales, frente a esta lamentable situación por la que están atravesando. Pedimos que se aclaren específicamente estos puntos porque dentro de las denuncias se hizo especial referencia a la asignación irregular de horas extras al personal, incluso mediante presiones o de manera extorsiva", explicó Viotti.

"Una vez podamos tener en claro estas cuestiones, recién ahí va a ser posible delinear propuestas de acción para encaminarnos a solucionar el problema, que evidentemente, va a conllevar un trabajo comprometido de todo el cuerpo legislativo en conjunto", sostuvo el edil opositor sobre un tema en el que el Ejecutivo mantiene un silencio hermético.

Por otro lado, Viotti también cuestionó la “doble firma” de un mismo convenio que tenía por finalidad facultar a la policía de la Provincia a la retención de motovehículos y su posterior remisión a depósito municipal, lo cual terminó provocando la demora de nueve meses en la implementación de una medida que entiende fundamental en la prevención del delito.

Se trata de un caso revelado por LA OPINIÓN que aún no fue aclarado por el Departamento Ejecutivo, que también optó por un silencio que oscurece. En referencia a este tema, el concejal de JxC amplió diciendo que "de acuerdo a información proporcionada por representantes del mismo Municipio y de la Provincia, el 24 de junio del año pasado se rubricó un convenio para permitir a la Policía provincial retener motos en operativos y patrullajes en los barrios. Y el mismo se ha vuelto a firmar el pasado 29 de marzo de 2023. Según explicaron, el convenio tuvo que volver a firmarse para que la medida pueda implementarse recién hace 15 días".

Viotti consideró que "se perdieron nueve meses para hacer efectivo el convenio, nadie sabe el motivo y le debemos una explicación a los rafaelinos, que son quienes sufren las consecuencias de estas malas gestiones".

En el tercer pedido de informes, la oposición requirió al Departamento Ejecutivo Municipal que explique los detalles de la obra que se viene realizando en las instalaciones del Centro Cultural Municipal - Sala Sociedad Italiana. Las instalaciones, que llamativamente hace cuatro años permanecen cerradas por refacciones que no parecen avanzar nunca, se inundaron el marzo pasado a partir de filtraciones en el techo del escenario y en el desborde de canaletas nuevas, tal como reflejó este Diario.

"No podemos dejar de hacer esta solicitud de informe sobre uno de los lugares más emblemáticos de la cultura y el patrimonio arquitectónico de la ciudad. El ingreso de tanta cantidad de agua podría haber generado pérdidas materiales que sin lugar a dudas significan una pérdida para todos nosotros, sobre un espacio cultural que es de la gente", comentó Viotti.

Por último, el edil opositor también ingresó dos minutas de comunicación que hacen a obras de reparación en la intersección de las calles BV. Hipólito Yrigoyen y Mariano Vera, debido a que el hormigón cedió y constituye un riesgo vial para los vehículos que transitan por el sector. Y por otro lado, pide reparar el hundimiento del adoquinado en la calle José Ingenieros entre Bv. Santa Fe y Av. Mitre, el cual también provoca graves inconvenientes para quienes transitan por allí en diferentes tipos de vehículos.

Por otra parte, otro de los proyectos que se tratará el jueves tiene que ver con una nota presentada por vecinos y comerciantes del barrio Ilolay, quienes reclaman al Municipio que mejore la iluminación pública en el sector.