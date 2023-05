Amenazas, protestas y suspensión de actividades en Liga Rafaelina de Fútbol

La Liga Rafaelina de Fútbol anunció la suspensión de las actividades en todas las categorías que estaban previstas para el próximo fin de semana debido a las nuevas amenazas que recibió en las últimas horas el presidente de liguista, Fabián Zbrun. Incluso la propia reunión del Consejo Directivo tuvo que ser suspendida por una manifestación de hinchas de Sportivo Norte en las afueras de la sede liguista.

El comunicado fue emitido pasadas las 22 de ayer, y el mismo indica: Por decisión unánime de los delegados del HCD, con 36 clubes presentes, tras las amenazas que recibió el presidente Fabián Zbrun por hincha de Sportivo Norte, quienes además, un grupo se hizo presente en la Liga en plena sesión, golpeando puertas y ventanas y además con gritos hacia el propio Zbrun, se determinó suspender todas las actividades programadas para el fin de semana.

A su vez, señala que la Sesión que estaba iniciada debió suspenderse, pasando a cuarto intermedio. En los próximos días se convocará a una nueva sesión extraordinaria (presencial), para analizar los pasos a seguir.

Las amenazas a Zbrun, como la manifestación de los hinchas de Sportivo Norte son a causa de lo ocurrido el lunes en el encuentro de semifinal de la Copa Departamento Castellanos en el estadio Germán Soltermam.

¿Qué ocurrió? Corría la adición del encuentro que era ganado por Ben Hur 2-1 y desde la parcialidad de la BH cayó una bomba al terreno de juego, la cual explotó en cercanías de los técnicos del Negro, Marcelo Varela y su ayudante, Eduardo Isaurralde, quienes se vieron aturdidos por el estruendo, cayeron al suelo y tuvieron que ser asistidos por los médicos. A Varela no se pudo recomponer del todo y tuvo que ser trasladado y atendido en la zona de vestuarios.

Así y todo, previo a consultar con el encargado del operativo de seguridad si las garantías estaban dadas para continuar con el encuentro, el árbitro Leandro Aragno decidió continuar con el encuentro.

Si bien Sportivo no contaba con su entrenador en el banco el árbitro adicionó 10 minutos más, continuó el juego y se decretó la victoria para el Lobo, que jugará la final con Peñarol.



El reclamo de Sportivo

Ante los hechos ocurridos, y con antecedentes de estruendos, suspensiones, quitas de punto y sanciones económicas de por medio, integrantes del cuerpo técnico, como así también los propios hinchas de Sportivo Norte entienden que fueron perjudicados por la determinación del árbitro, de continuar con el juego. Y ahora reclaman ante la Liga, el Tribunal de Penas, que se tomen cartas en el asunto. Aunque no sean los caminos correctos para tal fin…