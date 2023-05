Cumbre de la Provincia con gremios y empresas por el freno a la construcción

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Juan Manuel Pusineri, presidirá hoy a las 10:00 horas una reunión con los integrantes de la Comisión Tripartita de la Construcción en la que participan representantes tanto de la Cámara de la Construcción como de la UOCRA.

"El temario comprende un análisis de la situación del sector referido a obras con financiamiento público como también las que llevan a cabo los desarrolladores privados", señaló escuetamente la cartera laboral, cuya sede será el lugar en el que se desarrollará el encuentro.

En este sentido, Pusineri señaló que "el diálogo es la herramienta más eficaz para dar tratamiento a las cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo y la anticipación o solución de conflictos en un contexto macroeconómico difícil de nuestro país". Prácticamente son declaraciones similares a las que pronunció el miércoles de la semana pasada en su visita a Rafaela, cuando en un acto llevado a cabo en la CGT puso en funciones a personal de la Delegación rafaelina del Ministerio.

Asimismo, el funcionario manifestó que se desarrollan similares instancias de intercambio con otros sectores de la economía de la Provincia ante una desaceleración de la actividad económica.

El propio gobernador, Omar Perotti, advirtió el lunes en el mensaje que brindó ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias que la coyuntura económica muestra signos de crisis de la actividad productiva que se refleja en una caída de la recaudación impositiva de la Provincia.

"Estamos en un año particularmente difícil", admitió el mandatario provincial durante la lectura de los datos vinculados al eje "Santa Fe, motor productivo y de la innovación" ante los senadores y diputados provinciales. "Así como la Provincia expuso todo su potencial en 2020, 2021 y 2022, este 2023 recibimos el impacto profundo de la sequía, así como también del contexto nacional de inflación y escasez de dólares", ilustró Perotti.

En este contexto, el Gobernador expresó que se observa "una desaceleración del registro de empleo registrado, se siente en cada pueblo y ciudad en materia de producción y recaudación oficial" a la vez que reconoció que existe "déficit en las cuentas públicas en el primer trimestre" porque los ingresos crecen en menor medida que la inflación. Más allá del escenario adverso, Perotti dejó en evidencia cierto optimismo al afirmar: "Hemos superado contextos adversos y lo haremos otra vez. Seguiremos trabajando para mantener encendido el motor productivo que es la provincia de Santa Fe".

La caída de los ingresos fiscales en Santa Fe se traducirá en una desaceleración del gasto público y en especial en la obra pública. Perotti sostuvo en la Legislatura que su gobierno mantiene dos obras en marcha. Pero la semana pasada ya hubo una reunión con los empresarios de la construcción para sincerar las dificultades de la caja provincial para sostener el ritmo de la inversión en infraestructura y que en este contexto podría haber una desaceleración.

Según publicó el portal Letrap, funcionarios de los ministerios de Economía y de Infraestructura plantearon el pasado jueves ante empresas constructoras las "complicaciones financieras" de la Provincia que obligarán a ralentizar la ejecución de algunas obras ya licitadas o que están en pleno desarrollo. En realidad, la reunión fue en respuesta a una carta enviada por las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat que está a cargo de Silvina Frana, en la que reclamaban recalcular redeterminaciones de precios ante un atraso en los pagos de certificados de obra.

No solo la Provincia de Santa Fe comienza a sentir la crisis financiera. El Gobierno nacional ya incumplió el pago de certificados de obra del Plan Circunvalar Santa Fe a la empresa Merco Vial, que por falta de fondos despidió a cerca de 50 trabajadores, lo que derivó en una protesta de la UOCRA sobre Ruta 70 a la altura de Colonia Pujol, al este de Esperanza. Otra obra con inversión de la Nación en la planta de ASSA en ciudad de Santa Fe también registra problemas de pagos por lo que hay alerta del gremio de la construcción.

Por ahora, la decisión del gobierno de Perotti sería mantener las obras en marcha aunque para ello deberá negociar con los contratistas. Eso es lo que hará hoy Pusineri, que además buscará que esta situación no repercuta en el nivel de empleo del sector para evitar nuevos conflictos como los que se observan sobre Ruta 70.

¿Y qué puede pasar en Rafaela? El Gobierno provincial mantiene varios frentes de obra en la ciudad. Si bien dio por terminada la ejecución del entubado de calle Tucumán, está en plena ejecución la construcción del nuevo hospital regional de alta complejidad en el edificio de bulevar Lehmann al 2.800, donde solo se habilitó un sector para la internación pediátrica.

Además, continúa la reconversión y ampliación a cuatro carriles del ingreso oeste de la ciudad por Ruta 70, desde el Cementerio Municipal hasta el cruce con la Circunvalación de Ruta 34. Del otro lado, prosigue el proyecto de Ruta Segura para la 70, que implica la construcción de un tercer carril en distintos tramos de la misma entre Bella Italia y Esperanza, a la vez que se ensanchará la traza entre el Paseo del Este y el límite con Bella Italia. Al respecto, avanza rápidamente la construcción del ensanche de la prolongación de Avenida Santa Fe frente al Country del Jockey Club de Rafaela.

¿Habrá fondos para todo ante la caída de los ingresos tributarios provinciales y de la coparticipación nacional?

Sin demasiados datos, se deslizó que en abril comenzaría la construcción del cuarto módulo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Aguas Santafesinas que está ubicada entre los barrios Villa Podio y 2 de Abril. El proyecto ya está largamente demorado y no hay funcionario que se atreva a asegurar que la obra comienza tal o cual día.

Las dudas alcanzan también al proyecto para pavimentar el Camino Público N° 6 entre las rutas 34 y la Circunvalación de la misma, en el corazón del área industrial. A pesar del fuerte reclamo del sector empresarial y de las gestiones del Municipio, no hay garantías que un Estado nacional en pleno ajuste libere fondos para este proyecto.

Con una inflación que acelera por encima del 100 por ciento anual, lo que sucedió ayer en Sunchales es toda una muestra de las distorsiones entre presupuestos oficiales y ofertas. Lo sufrió en carne propia el gobernador Perotti en la apertura de sobres para ampliar el Hospital de esa ciudad: el presupuesto oficial era de 1.600 millones de pesos en tanto que la oferta menor presentada fue de $2.182 millones (la mayor de $4.158 millones).