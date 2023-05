San Jerónimo recibirá a la categoría Los Troncos

Para disputar la tercera fecha de su Torneo Oficial 2023, la categoría Los Troncos se presentará en la localidad de San Jerónimo Norte.

Será un fin de semana especial para la entidad organizadora del evento, el Motor Club San Jerónimo, que estará celebrando el 75° aniversario de su fundación en el marco de una competencia automovilística.

Por ese motivo, no solamente se cumplirá la habitual actividad mecánica, sino que además se realizarán diferentes actos conmemorativos del acontecimiento.

De acuerdo con el informe adelantado por la fiscalización, el cronograma para las tres jornadas es el que detallamos en el siguiente detalle:

Viernes 5 de mayo: a las 18:00 apertura del predio y sector de boxes.

Sábado 6 de mayo: a las 06:00 apertura del predio y sector de boxes; a las 07:30 verificaciones administrativas y técnicas; a las 10:00 inicio de pruebas con este orden de ingreso a pista, Turismo B (invitados), Turismo C, Fórmula, TC 2000, Turismo B (titulares), Turismo A, Promocional, TC 4000; series Turismo B (titulares) y a las 18:00 reunión de pilotos.

Domingo 7 de mayo: a las 06:30 apertura del predio y sector de boxes; a las 08:30 inicio de las series en el siguiente orden, Turismo C, TC 2000, Fórmula, Turismo A, Promocional, Turismo B (titular y final), TC 4000; finales Turismo C, TC 2000, Fórmula, Turismo A, Promocional, Turismo B (invitados) y TC 4000; a las 18:00 ceremonia de coronación en el podio.