El próximo sábado se cierra el Torneo Oficial

Por Víctor Hugo Fux



El próximo sábado 6 de mayo la categoría Midgets del Litoral estará cerrando la temporada 2022 - 2023, cuando dispute la última fecha del Torneo Oficial "Arturo Alis" - "Copa Forni Sport".

La actividad se desarrollará en el circuito permanente "Juan F. B. Basso", que se ubica en el predio deportivo "Octavio Bessone" de la localidad de Vila, como ocurrió en la totalidad de las competencias de este certamen, que consagró anticipadamente a Mariano García.

El piloto de la población cordobesa de Altos de Chipión alcanzó un excelente nivel en esta instancia definitoria del campeonato, que le permitió lograr su primera conquista en la especialidad, algo que no había sucedido desde la realización de los Play Off.

En cambio, resta definirse el subcampeonato, que tiene a varios postulantes, teniendo en cuenta los puntos reunidos por los participantes en todas las competencias disputadas hasta el momento.

Por el lado del Minimidgets, son tres los aspirantes al título: Marimar Korab (ganadora en la fecha anterior), Benjamín Franco y Lisandro Dalmasso.

Cronograma: las actividades del sábado se desarrollarán en los siguientes horarios, a las 14:00 apertura del predio; de 14:30 a 16:30 recepción de inscripciones; a las 16:30 reunión de pilotos Minimidgets; a las 16:45 reunión de pilotos Midgets del Litoral; a las 17:00 pruebas libres (12 autos por tanda) y desde las 18:30 series, semifinales, prefinales y finales.

Midgets del Litoral (Play Off): Mariano García (campeón) 250 puntos; Javier Penezone 181; Cristian Molardo 178; Hernán Filippi 174; Gonzalo Zbrun y Matías Franco 158; Ezequiel García 155; Emiliano Torassa 140; Federico Maletto 121; Tomás Platini 111; Mariano Bacci 93; Exequiel Gili 90; Leandro Giraudo 73; Maximiliano Battaglino 39 y Néstor Bosio 33.

Minimidgets (Play Off): Marimar Korab 122 puntos; Benjamín Franco 120; Lisandro Dalmasso 116; Emanuel Ramírez 88; José Mansilla 81; Ian Lovera 75; Saimon Cuenca 67; Lisandro Trossero 59; Laureano Cuenca 51; Pedro Pomba 50; Aaron Caglieris 37; Rodrigo Lovera 22; Valentín García 10; Luciano Rosso 8 y Luis Mores 2.