Pese a los anuncios, el Plan 25 se posterga en las escuelas rafaelinas

Los docentes de los establecimientos primarios argumentaron que en la ciudad aún no se implementó la hora más de clase debido a que aún no se cuenta con el sistema de identificación para cargar las horas que se trabajan.

El gobierno de Santa Fe había anunciado durante los últimos días que a partir de este martes 2 de mayo las escuelas primarias de la gestión estatal de la provincia de Santa Fe iban a sumar una hora de clase más por día. De hecho, durante la semana pasada, el ministro de Educación, Víctor Debloc, junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, habían firmado el convenio para que se lleve a cabo esta extensión horaria a partir de la jornada de ayer.

Pero en las escuelas primarias de Rafaela, al menos, y de acuerdo a un relevamiento que llevó a cabo este Diario ante consultas realizadas a diferentes establecimientos educativos, este nuevo sistema no se puso en marcha en la ciudad, en contrapartida con lo dispuesto el Ministerio de Educación santafesino. Al mismo tiempo, desde la Regional III de Educación también se ratificó esta nueva hora de clase, que al parecer ha quedado postergada para que se ponga en marcha más adelante. No obstante, la respuesta que obtuvimos desde algunas escuelas locales, como la Mitre, Bernardino Rivadavia y Centenario, por parte de algunos docentes, fue que "este nuevo esquema todavía no arrancó porque no tenemos el sistema de identificación de los docentes para cargar las horas que se trabajan. Cuando ya se instrumentó y se implementó este esquema en las zonas rurales, ningún docente ha podido cobrar esa hora trabajada hasta el momento. Y teniendo en cuenta eso, los supervisores se han puesto firmes y hasta que no habiliten esas cargas horarias, no comenzará a aplicarse este nuevo esquema en las escuelas primarias rafaelinas". De esta manera, habrá que seguir esperando para ver cuándo regirá o se pondrá en marcha este nuevo plan educativo en la ciudad, aunque se está trabajando para que sea lo antes posible.

En Santa Fe, un total de 1.387 escuelas deberían haber tenido, a partir de ayer, un mínimo de 25 horas semanales de clase, entre las que suman una hora más de clase por día y las que tienen jornada extendida o completa. Es que en dicho convenio quedó establecido que las secciones de jornada simple de 565 escuelas santafesinas pasarían a tener una hora adicional de clase, las que se suman a otras 822 que habían comenzado su implementación el año pasado.

Cabe señalar que el Ministerio de Educación de la Nación presentó, días pasados, un mapa georreferenciado para identificar a las escuelas primarias de todo el país que suman una hora de clases por día o pasan a jornada completa o extendida para reforzar los aprendizajes de Lengua y Matemática. La provincia de Santa Fe es la 6ta jurisdicción que más establecimientos adhirió a este programa, con 822, de las cuales 5 son del distrito Rafaela.

La ubicación de las escuelas puede visualizarse en un mapa online, donde además se encuentra un listado completo con los nombres de los establecimientos. En ese portal se observan que de las cinco escuelas de Rafaela tres están en el casco urbano y dos en zonas rurales. Se trata de las escuelas N° 652 "Villa Podio", N° 1186 "Lisandro de la Torre" de barrio Italia y N° 851 "Ángela de la Casa" de barrio Güemes por un lado y de la N° 1304 "Vicente López y Planes" de Campo Rubiolo y N° 373 "Coronel José María Aguirre" de Fronterita. De esta manera, a partir de hoy serán alrededor de 20 escuelas primarias rafaelinas que tendrán una hora más de clases.

En total, más de 10 mil escuelas de todo el país tendrán una hora más de clase por día o serán de jornada extendida o completa a partir de los convenios que Educación firmó con 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.