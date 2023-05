Inscriben obras locales para el Festival de Teatro

La Municipalidad de Rafaela convoca a artistas escénicos de nuestra ciudad a participar del concurso de selección de espectáculos teatrales locales para participar de la 18va edición del Festival de Teatro de Rafaela.

Hasta el 5 de mayo se podrán postular trabajos teatrales estrenados en Rafaela desde junio de 2022 hasta la actualidad, que no hayan participado en ediciones anteriores del Festival. La búsqueda está dirigida a los siguientes géneros: teatro para adultos, teatro para niños, teatro de títeres, teatro de objetos, teatro callejero, teatro danza, unipersonales, intervenciones urbanas, circo, clown, musical, teatro de sombras, etc. Las bases y el formulario de inscripción podrán descargarse desde www.rafaela.gob.ar/cultura.

Los postulantes deberán enviar su propuesta a través del formulario online disponible en www.rafaela.gob.ar (tanto en el inicio como en el apartado Cultura de dicho sitio) hasta el viernes 5 de mayo inclusive a las 11:59 a.m. Por consultas pueden comunicarse a la Secretaría de Cultura (San Martín 547. 3492 – 453175. Rafaela) o vía correo electrónica a [email protected]

Cabe recordar que el Festival de Teatro Rafaela 2023 se realizará del 22 al 30 de julio, ofreciendo 9 días a pleno teatro en distintas salas o en espacios públicos de la ciudad.