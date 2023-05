Amenazas a jardín infantil

ROSARIO, 3 (NA). - Un mensaje amenazante apareció sobre la reja de uno de los portones del Jardín de los Niños que funciona en el Parque Independencia de la ciudad de Rosario y se suma a otros escritos que fueron dejados en diversas instituciones.

Según informó La Capital, personas que no pudieron ser identificadas dejaron una piedra envuelta con un cartón en el que se leía: "No nos olvidamos que tienen que pagar, no nos paran los ratis, hay bala". Fuentes oficiales indicaron que el mensaje fue hallado el domingo cerca de las 14, por un vigilador privado del predio.

El hecho fue comunicado primero a las autoridades del Jardín de los Niños y posteriormente a la Policía y la Fiscalía de Flagrancia en turno, desde donde se ordenaron medidas. En tanto, según indicó Rosario 3, trascendió que la nota sería una especie de recordatorio de la exigencia de un pago de 100 mil pesos que apareció en otra amenaza, que fue hallada el viernes pasado.