Mirabella presentó su libro en Rafaela

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó ayer su libro “Defendamos Santa Fe” en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación de Rafaela. El evento contó con la presencia del intendente, Luis Castellano e integrantes de su gabinete; presidentes comunales de la región, funcionarios municipales y provinciales; concejales; representantes de los gremios, entre ellos la UOM; de la iglesia; clubes e instituciones, público en general y familiares del diputado rafaelino. Se trató de una de las tantas presentaciones que el legislador desarrollará en todo el territorio provincial durante los próximos días. Nuestra ciudad fue un nuevo punto en su recorrido provincial presentando su libro luego de haber visitado Santa Fe capital, Esperanza, Cañada de Gómez, Rosario, Casilda, Tostado y Reconquista.

“Defendamos Santa Fe, es defender un modelo de desarrollo que necesita la Argentina, pongo en valor lo que somos como provincia”, destacó Mirabella. Y afirmó: “Nosotros tenemos una historia muy grande y muy rica, porque en 200 años muchos santafesinos y santafesinas han sido protagonistas del desarrollo nacional”. En ese sentido, detalló: “Nos destacamos a nivel artístico, cultural, deportivo, a nivel científico, lideramos muchas cadenas económicas como la leche, la carne, la maquinaria agrícola, siderurgia, a nivel petroquímico y a nivel innovación nosotros somos el motor hoy de la innovación en la Argentina, a través de la biotecnología ligada a las ciencias de la vida humana y animal”. Y agregó: “También desarrollamos el turismo en estos años, tenemos un sector autopartista ligado a una empresa que es terminal de fabricante de autos y de carrocerías”. “Lo que planteo es valorar todo eso y que debe estar enfocado en políticas para apuntalar nuestro sistema productivo. Para nosotros Santa Fe es un país en sí mismo”, resaltó el legislador. Y añadió: “Defiendo nuestra pertenencia y nuestra identidad, me parece a mí que no se puede defender lo que no se conoce y lo que no se ama, no se defiende”.

En ese contexto, Mirabella dijo que “muchos dirigentes que se juntan de la mano de políticos de Buenos Aires y en realidad lo que no necesitamos son recetas importadas de Buenos Aires ni necesitamos que Buenos Aires nos diga lo que tenemos que hacer”. Y remarcó: “Hay una centralidad cada vez mayor de la política argentina, que le pasa a todos los partidos políticos en la Argentina y creo que esto es uno de los mayores problemas que tenemos. Todas las crisis en este país se generan en Plaza de Mayo y después todas las respuestas están en el interior productivo”. “Vamos a hacer valer lo que somos como provincia y lo que somos como provincia en el desarrollo nacional, por eso la defensa de Santa Fe tiene que ver entre otras cosas con defender un modelo de desarrollo basado en valores muy fuertes como el arraigo, el esfuerzo en el trabajo, en el sacrificio, en la producción”, explicó el legislador. Y concluyó: “Somos también capital del cooperativismo y del mutualismo argentino, y hemos aprendido muchas cosas de la construcción de la confianza, la capacidad de hacer cosas juntos, que son las cosas que hoy le faltan a la Argentina”.