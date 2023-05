Cinco ofertas para el anexo del Hospital sunchalense

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- En la mañana de ayer el salón Rodo Maretto del Club Deportivo Libertad fue testigo de una ceremonia de especial significado para esta ciudad y la región, ya que en ella se abrieron los sobres con ofertas del llamado a licitación para ejecutar la construcción de un edificio anexo al hospital "Dr. Almícar Gorosito" y de la nueva posta SIES 107 en dicha ciudad, además de la remodelación interna de algunos sectores del edificio existente. El acto fue presidido por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.



El intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, ofreció la bienvenida, exaltó el mensaje de Perotti ante la Legislatura y lamentó que el acto no pueda realizarse en el hospital por las condiciones climáticas, pero resaltó que el espacio elegido "es una institución muy importante de la ciudad, aquí ni más ni menos en tiempo de pandemia funcionó el centro de aislamiento, luego el vacunatorio, esta institución y su gente se comprometió como el resto de la comunidad en ese momento crítico. Agradezco y resalto la importancia de este momento donde esperamos ofertas acordes a la propuesta oficial y que en 240 días podemos ver concluida esta obra que tanto impacto va a tener en la prestaciones de salud y la institucionalidad".



Perotti se refirió al llamado a licitación anterior en el cual no se habían dado las condiciones y afirmó: “Hoy tenemos una nueva presentación, se analizarán cada una de estas cinco ofertas que se han presentado, y ojalá en el menor tiempo posible poder estar en obras, que es lo que hemos asumido como compromiso allá en diciembre”.

Señaló: “Que nos estén acompañando los presidentes comunales de la región habla a las claras del valor que todos le damos a esto, porque más allá de Sunchales, nos refuerza toda la zona, toda la región y es una de las acciones a seguir manteniendo activas para tener una salud mucho más cercana después de la pandemia”.

Recordó que “arrancamos con cuatro respiradores para terapia intensiva, eso era lo que tenía toda la región (departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y Castellanos), y estaban en Rafaela”. Luego, sostuvo que “la salud está “mucho más fortalecida hoy, porque está mucho más fortalecido Tostado, Ceres, San Cristóbal, Sunchales, con lo que nos va a generar una región con más cercanía, con más cobertura y todo ese esfuerzo que se hizo en la pandemia hoy es capacidad instalada, que nos permite haber duplicado ya el nivel de atención y haber disminuido en un 50% las derivaciones al sector privado”.

Asimismo, el gobernador señaló que “hay localidades que pasan a tener servicios por la incorporación de aparatología, todo lo que nos permita que la gente pueda tener cuidados en su zona, sin grandes derivaciones, sin traslados, es una forma de generar arraigo”.

Por último, expresó que “se ha fortalecido enormemente la cercanía y la descentralización, sin dudas que el sistema cambia, el sistema tiene ahora más cercanía y tiene también, en la necesidad de si hay una alta complejidad, un nivel de ambulancias distribuidas en toda la provincia, en cada una de las regiones de salud, que permite que cada una de las personas cuando ya subió a esa ambulancia está en una terapia intensiva. Así que es una herramienta más que va a sumar a esta fuerte estrategia de descentralización en salud de equipamiento y de tecnología incorporado en todo el sistema”.



En tanto la ministra de Salud, Sonia Martorano, resaltó que “esta es una jornada histórica, venimos de atravesar épocas complejas junto a los intendentes y presidentes comunales, las entidades deportivas, y para mí fue no casual que vengamos acá donde funcionó el centro de aislamiento y hubo vacunación. Pese a todo lo atravesado y el momento actual, el gobernador (Perotti) se sostuvo firme en los ejes que ayer nombró: la descentralización, la perspectiva de género, y el trabajo con respeto al medioambiente. Cuando hablamos en salud de descentralizar es cercanía, acceso, que los sunchalenses no se tengan que trasladar, sino que la atención se acerque acá, por eso quería agradecer, porque son políticas de Estado, sanitarias y que pese a los momentos se hizo todo para llegar a esta apertura de sobres para que Sunchales tenga el hospital que nos merecemos todos".



Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, indicó que la licitación está “enmarcada en políticas de Estado muy profundas, ninguno de nosotros puede obviar el discurso de ayer (del 1° de Mayo ante la Legislatura) de Omar Perotti, que fue una rendición de cuentas muy clara de cosas comprobables y hoy es uno de los tantos ejemplos de las mismas”.



Por su parte, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, dijo que "es un momento esperado, especial para la ciudad de Sunchales y la región, que lo tratamos de trabajar a partir de un compromiso que asumimos y que lo venimos confirmando con el gobernador y todo el equipo de Salud".



Finalmente, la directora provincial de Arquitectura e Ingeniería (Dipai), Iliana Rossi, dijo que la obra “no solamente va a ser un antes y un después para la ciudad de Sunchales, sino también para toda la región”, y agregó que se “trabajó codo a codo con el senador, con las autoridades de la provincia y hoy llegamos a esta tan esperada apertura de sobres”.