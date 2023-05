¿Cuál es la edad de retiro ideal para la salud?

Nota II



Por Dana G. Smith (*)



NEW YORK. - En relación a la esperanza de vida laboral y la pregunta de ¿cuáles son las implicaciones mentales y físicas de aumentar la edad de jubilación nacional?, una forma de responder a esta pregunta es observar los cambios, no en la duración de la vida sino en términos de la salud: la cantidad de años que las personas están sanas y sin discapacidades. Hay que pensar en ello como su período hábil de trabajo.

Gal Wettstein, economista investigadora senior del Centro para la Investigación de la Jubilación del Boston College, analizó la edad y el potencial de empleo en un estudio sobre la esperanza de vida laboral de las personas. Allí, descubrió que los estadounidenses que gozan de buena salud a los 50 años, pueden esperar a tener aproximadamente 23 años más sin discapacidad, más unos ocho años más viviendo con discapacidad. En resumen, la expectativa máxima de vida laboral de las personas, en promedio, es de 73 años.

“No hay duda de que al alargarse la expectativa de vida, también aumentó la capacidad de trabajar”, dijo la Dra. Wettstein. Y ello, “se debe en parte a avances médicos como también a cambios en la forma de trabajo”, agregó la especialista. En 2020, aproximadamente el 45% de los estadounidenses en edad laboral, trabajaba en áreas administrativas, de negocios y finanzas; educación y atención médica. En 1935, por ejemplo, este tipo de profesiones representaban solo el 6% de la fuerza laboral.

En este sentido, el Dr. Pinchas Cohen, decano de la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la Universidad del Sur de California, opinó que de acuerdo a este escenario, “una edad de jubilación menor de 65 años, no tiene sentido”. “Incluso 65 es un número del siglo XX”, agregó.

“Para las personas que trabajan en este tipo de empleos, basados en el conocimiento, jubilarse a los 70 años también es razonable desde una perspectiva cognitiva”, señaló Lisa Renzi-Hammond, directora del Instituto de Gerontología de la Universidad de Georgia. Y agregó: “Nuestras facultades cognitivas las podemos mantener, por lo general, bastante bien hasta promediar esa edad. Entonces, si el momento de jubilación se establece en función de las capacidades o competencias de los empleados, no hay absolutamente ninguna razón para que sea a los 70 años”.

“Partes del cerebro, en particular la corteza prefrontal, que es fundamental para el funcionamiento ejecutivo, la atención y la memoria de trabajo, comienzan a perder volumen alrededor de los 45 años, pero otras áreas pueden compensarlo”, reveló la Dra. Renzi-Hammond. Entre ellas se destaca la inteligencia cristalizada, que tiene que ver con el conocimiento acumulado durante años y que se puede aplicar a nuevas situaciones. Otra área es la cognición social que implica comportarse adecuadamente en las interacciones interpersonales, son dos aspectos que continúan mejorando durante décadas.

Y lo cierto es que muchos de estos procesos cognitivos se mantienen y fortalecen mientras se permanece laboralmente activo. En consecuencia, algunas personas se deterioran mental y físicamente cuando dejan de trabajar. Un estudio incluso encontró que retrasar la jubilación se asoció con un menor riesgo de muerte, independientemente de la salud que se tuviera previamente. Los expertos especulan que las pérdidas de actividad física relacionada con el trabajo y las interacciones sociales que surgen al dejar el empleo, son en gran parte culpables de los problemas que pueden aparecer después de retirarse.



(*) Periodista especializada en el tema salud de The New York Times.