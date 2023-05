Mirabella hace escala en Rafaela para presentar su libro 'Defendamos Santa Fe'

Roberto Mirabella está "muy entusiasmado" porque en su gira de presentación del libro que escribió, "Defendamos Santa Fe", esta vez es el turno de su "Rafaela querida" donde espera que se acerquen "muchos amigos de la vida". "Hemos presentado el libro ya en varias ciudades, como Rosario, Santa Fe y Reconquista, pero que ahora sea Rafaela es muy especial por obvias razones", dijo el diputado nacional.

"Vengo recorriendo la Provincia desde hace rato para hablar con representantes de instituciones de los sectores rural, comercial e industrial, de la cultura y del deporte, cooperativas y sociales, y por supuesto trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos. Lo que permite este tipo de recorridas por todo el territorio es conocer a fondo y comprender lo que es la Provincia. Represento con mucho orgullo este sistema de valores y forma de hacer las cosas que es Santa Fe, y en este libro he tratado de plasmarlo", explicó a LA OPINIÓN desde el auto en uno de sus tantos viajes.

Enfocado en la presentación de su libro de 160 páginas, Mirabella se esfuerza por evitar hablar de una precandidatura a gobernador más allá que ya declaró que le encantaría gobernar Santa Fe y suceder a Omar Perotti, quien redactó el prólogo.

"La idea del libro surgió porque un amigo que me escuchaba siempre en Buenos Aires haciendo una fuerte defensa de Santa Fe me dijo que todo ese mensaje lo debía poner en el papel. Así se gestó la idea del libro, que tiene tres partes, una describe lo que somos y lo que tenemos como Provincia, enorme desde el punto de vista productivo pero también en lo artístico, cultural, deportivo, científico. Y por otro lado, remarco ejes estratégicos y logros alcanzados en la gestión de Omar de sus primeros tres años de gestión, que nos deja un piso bien alto para afrontar los próximos años. La tercera parte son los desafíos que tenemos para los próximos 10 años", sostuvo respecto a la estructura de la publicación.

Para Mirabella, "los logros alcanzados te definen los deberes hacia adelante, es preciso avanzar en el desarrollo económico, la generación de riqueza, la creación de empleo, esto significa tanto profundizar políticas sectoriales como inversiones en infraestructura".

De alguna manera, el libro funciona como las antiguas plataformas electorales de los partidos políticos. "Es necesario mejorar el acceso a la vivienda y al hábitat teniendo en cuenta que más del 30 por ciento de la población vive en viviendas alquiladas. Hay 100 mil personas anotadas para acceder aunque sea a un terreno urbanizado donde construir su casa", subraya respecto a los desafíos que menciona en el libro y que bien podría ser parte de su discurso de asunción en caso de ser gobernador, en diciembre. Pero para eso falta tanto.

"El otro tema tiene que ver con la profunda reforma que debemos impulsar en la escuela secundaria. Es un enorme desafío a futuro. Omar logró universalizar la sala de 4 años, llevó adelante una política de igualdad de oportunidades como el Boleto Educativo Gratuito, se construyeron aulas y escuelas. Hay otras licitadas. Se revincularon 30 mil pibes a la escuela, pero necesitamos una profunda reforma al sistema educativo de la secundaria a nivel curricular y pedagógico. Así como está la secundaria todos te dicen que no sirve", señaló Mirabella.

Más pistas sobre lo que podría ser su plan de gobierno. "También necesitamos un mejor Estado, más moderno, adaptado a las necesidades de la sociedad en estos tiempos de cambio. Revisar la cuestión impositiva", consideró.

Y no esquivó un tema tabú para la política santafesina teniendo en cuenta que la inseguridad es la principal preocupación de los santafesinos, quizás en el mismo nivel que la inflación. "Hay que avanzar en una profunda reforma de la Policía. Es clave que Omar haya empezado la descentralización de la formación policial creando escuelas en distintos lugares de la Provincia para que haya policías oriundos en el lugar donde prestan servicios. Pero hay que continuar", planteó.

En la lista de pendientes en Santa Fe, según Mirabella, también está "la reforma de la Constitución provincial" y mencionó que "se debe mejorar la eficiencia en las empresas públicas tanto de energía eléctrica como de agua". Respecto a inversión en infraestructura sostuvo que "el tema de la circunvalación de las ciudades debe incluirse en la agenda de obras a realizar, como en Rafaela para la Ruta 70".

-¿Qué referencias hay en el libro a Rafaela?

-Cuando hablo de la situación productiva es imposible no mencionar a Rafaela por la industria láctea o el sector metalúrgico fundamentalmente por la presencia de las dos fábricas de válvulas. La institucionalidad de Rafaela también es una distinción, no es exclusivo de la ciudad pero la solidez de esa trama de vinculación es muy fuerte.



PRESENTACIÓN

Mirabella presentará su nuevo libro en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación esta tarde a partir de las 18:30 hs. Según se anticipa, el encuentro contará con la participación de autoridades y figuras relevantes de la política y la cultura local.

"No necesitamos que desde Buenos Aires nos digan qué tenemos que hacer, ni importar recetas. Necesitamos poner primero a Santa Fe. El camino es el que comenzó Omar Perotti, acompañando a los que trabajan, producen, invierten, agregan valor y generan empleo; llevando adelante una transformación educativa y en la salud pública, con obras de infraestructura en cada rincón de la provincia", afirmó Mirabella a modo de síntesis de su obra editorial.