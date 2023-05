El Gobierno ajustó normas para sacar dólares del país

La Comisión Nacional de Valores (CNV) endureció las normas para evitar la fuga de divisas a través de la Bolsa limitando la capacidad de los operadores para comprar dólares MEP y Contado con Liquidación (CCL). Las normas dispuestas a través de la Resolución 959 de la CNV apuntan a recortar la capacidad de los Agentes de Bolsa para tomar "cauciones o pases" (créditos) y con ese dinero luego hacerse de dólares MEP y CCL, lo que aumenta la demanda y favorece la suba de la cotización.

Al realizar esta operación, los traders esperan un alza en la cotización de los dólares financieros para luego tomar la diferencia a favor. En lo técnico, la primera norma señala que los Agentes de Bolsa (Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) y Agentes de Negociación) "no podrán dar curso ni liquidar operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera a clientes que tengan posiciones tomadoras en cauciones y/o pases, cualquiera sea la moneda de liquidación".

La segunda resolución estableció que las ALyCs tendrán un límite para estas operaciones referido a la cantidad de valores negociables vendidos respecto de la cantidad de valores negociables comprados -con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción local o extranjera-, realizadas en el segmento de concurrencia de ofertas, con prioridad precio tiempo.

Esto quiere decir que los agentes de bolsa, al finalizar el día, deberán haber realizado el mismo volumen de compra y venta (estar neteados) en sus operaciones en MEP y CCL. Por lo tanto, tendrán que operar con su propia liquidez. .

"En la demanda de dólares financieros hay operaciones de personas y de Sociedades de Bolsa y operadores con experiencia en trading. Lo que nosotros advertimos es que hay aumento de la demanda de dólares en operaciones de traders profesionales. O sea, son maniobras de especulación buscando tasa", explicaron desde la CNV.

La semana pasada en el pico de la corrida cambiaria, la CNV junto a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) realizó una serie de allanamientos en agentes de Bolsa en busca de maniobras irregulares.



"DAR EQUILIBRIO"

El vicepresidente de Napoli Inversiones SA, José Napoli, consideró que la decisión de la Comisión Nacional de Valores de limitar la compra de dólar bolsa apunta a la búsqueda de "equilibrio" en el sistema financiero y que movimientos especulativos "no impacten en la economía real".

"Es una medida que frente a la volatilidad y volúmenes inusuales de las últimas tres semanas apunta a que realmente se trancen exclusivamente las operaciones hiper genuinas, reales y necesarias", señaló Napoli en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Napoli enfatizó que "Massa está actuando tal como se comprometió en semanas muy difícil para el mercado" y remarcó que "pretende darle equilibrio". Además subrayó que otro de los aspectos es que al equilibrar el mercado no se produzcan saltos en las cotizaciones del dólar bolsa que impacte en la economía real. "Con estas medidas se protege a la economía real de las maniobras especulativas", insistió el inversor bursátil.

Napoli admitió que "frente a medidas de restricción hay ciertas cosas que no gustan, pero interpretando la medida lo que se pretende es buscar equilibrio frente a una situación muy delicada". (NA)