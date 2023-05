Alberto Fernández y Massa a Brasil, en vuelos distintos

El presidente Alberto Fernández se reúne este martes con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de abordar la evolución del comercio bilateral luego de los acuerdos suscriptos por ambos a principios de este año, de fomentar las inversiones de empresas extranjeras en Argentina y de avanzar en mecanismos similares al swap con China que permitan fortalecer las reservas del Banco Central.

El encuentro, que se celebrará en Brasilia desde las 17:00 hora argentina, será la continuidad del iniciado el jueves pasado a través de una teleconferencia entre ambos mandatarios y que, además, marca la sintonía política de la Casa Rosada y del Palacio do Planalto desde que el líder del PT asumió la presidencia en enero de este año.

El embajador Daniel Scioli subrayó este lunes la "afinidad" política entre Fernández y Lula y además destacó que hay una condición afectiva en esa relación, ya que en Brasilia no se olvida que el Presidente argentino fue una de las principales voces de Latinoamérica en proclamar la inocencia del dirigente pernambucano mientras se encontraba preso.

En tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, también viajará hoy a Brasil con el fin de avanzar en más acuerdos comerciales y agilizar mecanismos destinados a disminuir la salida de dólares. El funcionario volará junto a parte de su equipo en un vuelo diferente al que tomará el presidente Alberto Fernández, quien encabezará la misión en Brasil.

Fernández y Massa prevén reunirse con el presidente brasileño, Lula da Silva, y su equipo económico. Uno de los objetivos centrales de la visita será poner en marcha mecanismo para reducir la salida de dólares desde la Argentina por las importaciones que se traen desde Brasil.

Massa será acompañado Leonardo Madcur, Gabriel Rubinstein, Marco Lavagna y Lisandro Cleri, su representante en el Banco Central. El objetivo del viaje es incrementar el comercio bilateral con Brasil y buscar un mecanismo que alivie las reservas brutas, que quedaron al borde de perforar el piso de los US$ 36.000 millones.

Massa busca avanzar en el financiamiento de importaciones a 365 días, un mecanismo que apunta a postergar el uso de divisas y así facilitar las operaciones entre empresas de ambos países. Si bien esa medida había sido acordada a fines de enero durante la primera visita de Lula a la Argentina, no se la pudo poner en marcha entre febrero y marzo, como estaba previsto, lo que contribuyó a complicar el panorama de las reservas.

La intención es similar al acuerdo suscripto con China: Brasil incrementará el financiamiento para mejorar las reservas.

También se buscará poner en marcha un mecanismo para financiar esas operaciones en el mercado de capitales a través de fideicomisos u otros instrumentos financieros con pagos en reales.

Otro tema de la amplia agenda serán las líneas de inversión que faciliten la construcción del gasoducto en Vaca Muerta, ya que parte de los caños que se utilizan para la obra provienen de Brasil. (NA/Télam))